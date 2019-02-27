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Посольство России проверяет информацию о задержании в Беларуси "Тамаза Новороссийского"

28.02.2019 13:33 — Разное | Интерфакс  
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Посольство России проверяет информацию о задержании в Беларуси разыскиваемого правоохранителями Франции по линии Интерпола гражданина России Бадри Аданая, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в дипмиссии.

"Сотрудники консульского отдела посольства России в Беларуси проверяют информацию, появившуюся в ряде СМИ, о задержании в национальном аэропорту Минска гражданина РФ Бадри Аданая", - сказал пресс-секретарь посольства РФ Алексей Маскалев.

Вместе с тем он отметил, что официального уведомления от уполномоченных служб Беларуси о задержании указанного гражданина в посольство пока не поступало. "По данному вопросу находимся в контакте с белорусским МИД", - добавил А.Маскалев.

Как сообщалось, сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси в Национальном аэропорту Минск в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лидеров организованных преступных групп был задержан гражданин Российской Федерации Бадри Аданая, более известный в криминальных кругах как "Тамаз Новороссийский".

По информации МВД Беларуси, задержанный разыскивается французскими правоохранительными органами за совершение преступлений в составе организованной группы и легализацию преступных доходов, он заочно осужден судом Франции на 10 лет лишения свободы.

В настоящее время в отношении Б.Аданая применена мера пресечения в виде ареста. Решается вопрос о его экстрадиции.

По информации белорусской милиции, 58-летний "вор в законе" руководил и контролировал назначение на должности местных чиновников, которые, в свою очередь, координировали преступную деятельность воров на территории западной Франции. "Он также являлся держателем воровского "общака", в который поступали средства от совершения имущественных преступлений на территории этой страны", - добавили в МВД.

 
Теги: Минск
 
 
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Посольство России проверяет информацию о задержании в Беларуси разыскиваемого правоохранителями Франции по линии Интерпола гражданина России Бадри Аданая,...
 
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