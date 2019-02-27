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Проект «Парикмахерская-онлайн» вернулся. Посмотрите, какой красавицей мы сделали нашу читательницу

28.02.2019 14:00 — Разное | Tut.by  
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В нашем проекте «Парикмахерская-онлайн» мы спасаем волосы наших читательниц. Вы можете написать о своей проблеме на lina@tutby.com, приложить фото — и салон «Инабэль» придет к вам на помощь.


С удовольствием знакомим вас с новым мастером нашего проекта. Ухоженная и стильная Эвелина Славщик знает, как сделать женщину прекрасной

А это наша новая героиня — Вероника. Она послала нам сигнал SOS, потому что ни качество, ни объем, ни цвет волос уже давно ее не устраивают.


При этом Веронике не хотелось уходить из своей природной цветовой гаммы и ежемесячно мучить волосы жестким окрашиванием (или мучиться самой с отросшими корнями).

Посмотрим, что ей предложит мастер.






К работе Эвелины присоединяется и визажист Татьяна Шеремет.


Мастер по макияжу, который подойдет к любому событию, и бровям не под копирку — Татьяна Шеремет

Татьяна создает для нашей героини естественный дневной макияж, который при этом виртуозно маскирует все недостатки кожи.


Посмотрите, какой красавицей стала наша героиня после работы мастеров:





— У нашей модели славянский, тонкий волос, и чтобы сохранить его качество, мы рекомендуем щадящие техники окрашивания, — комментирует свою работу Эвелина. — Мы прислушались к пожеланиям модели: не становиться блондинкой и оставить натуральную корневую базу. Поэтому мы выполнили легкое осветление в натуральных тонах по смешанной технике (шатуш, балаяж) сложного окрашивания.

В этом году особо популярны мягкие, естественные тона и стрижки средней длины. Мы выполнили стрижку волос машинкой: такая необычная техника позволяет достичь максимально точного и плотного среза волос. И за счет этого волосы визуально становятся более густыми. В результате мы достигли максимального нежного и женственного образа — без потери качества волос и обязательного посещения салона раз в месяц.

До и после:


— Я очень благодарна мастерам, — делится Вероника. — Волосы блестящие, упругие, и за счет светлых бликов выглядят более густыми. Спасибо за образ, с которым я начну эту весну!

 
 
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Ухоженные волосы - база красивой женщины. В проекте «Парикмахерская-онлайн» мы дарим волосы мечты каждой.
 
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