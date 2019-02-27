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Пентхаус Трампа, дворец Эрдогана и другие. В каких домах живут мировые политики
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Дом Барака Обамы в Вашингтоне
После ухода с поста президента США Барак Обама с семьей переехал в арендованный особняк стоимостью 5,3 млн долларов в Вашингтоне, район Калорама.
Там проживали многие американские политики и президенты, включая Франклина Рузвельта, Вудро Вильсона и Герберта Гувера. В особняке площадью около 800 «квадратов» находятся две кухни, девять спален и столько же ванных комнат. В гостиной расположен камин, а на заднем дворе дома разбит уютный сад с местом для отдыха.
Полы выполнены из твердых пород древесины, а интерьер подобран в белых тонах. Сдавался особняк с черно-белой и серой мебелью.
Дом Дональда Трампа в Нью-Йорке
Нынешний президент США любит роскошь: его трехэтажный пентхаус расположен на последних этажах небоскреба Трамп-тауэр в Нью-Йорке и наполнен золотыми предметами.
В доме два электрокамина, а общую стоимость квартиры оценивают в 64 млн долларов. Люстры, лепнина, вазы и столовая посуда полностью сделаны из золота в 24 карата, интерьер декорирован мрамором и выдержан в стиле Версальского дворца эпохи Людовика XIV. Сам Трамп говорит, что это лучшая квартира в мире, и живет в ней с женой и сыном.
Резиденция Синдзо Абэ в Токио
Официальная резиденция премьер-министра Японии Синдзо Абэ, известная как Kantei, спроектирована архитектором Муражи Шимамото.
Пятиэтажный дом в квартале Томигая района Сибуя отличается стеклянным фасадом и солнечными батареями на крыше, площадь которых — 7 тысяч «квадратов». Резиденция была перенесена в 2002 году в этот новый роскошный дом с огромной лестницей. На втором этаже расположена канцелярия, а по бокам от основной лестницы построены две поменьше, они ведут в комнату для курения, большую и малую столовые.
Дом Мэри Робинсон в графстве Мейо
Мэри Робинсон занимала пост президента Ирландии в течение пяти лет. В 2016 году 74-летняя обладательница премии «Посол совести» решила переехать в Дублин, чтобы жить рядом с детьми и внуками, а приобретенный в 1994 году дом выставили на продажу.
Его купили за 1,5 млн евро, когда политик снизила цену (изначально дом был выставлен на продажу за 1,9 млн евро). На 630 «квадратах» расположены три гостиные и пять спален. Особняк построен на берегу живописного залива Коннектикут, окружен деревьями и лугами, а до столицы от него примерно три часа езды.
Дома Джорджа Буша в Техасе
Бывший президент Джордж Буш со своей женой сейчас живет в Техасе. На улице Дариа-плейс они приобрели дом площадью около 800 «квадратов» в 2008 году.
В нем четыре спальни и рабочий кабинет с фотографиями Буша времен президентства. На ранчо в Кроуфорде у политика большой участок с собственным озером, на котором помимо основного жилого дома расположен домик для гостей. Здесь Буш принимает мировых политиков.
Дворец Жаира Болсонару в Бразилии
Резиденция бразильского президента расположена на острове водохранилища Параноа в столице Бразилиа.
В ней живут все президенты страны в период работы на посту. Площадь здания — 7 тысяч «квадратов», а интерьер выполнен в минималистичном стиле. Помимо жилого крыла для семьи Болсонару в нем расположены президентский медицинский центр, конференц-залы, комнаты для приемов, большой бассейн, библиотека, несколько столовых и комната для занятий музыкой. Дворец 1958 года, построенный по проекту Оскара Нимейера, реконструировали в 2004 году и полностью заменили инженерные системы.
Резиденция Терезы Мэй в Вестминстере
Действующий британский премьер-министр работает и живет в доме на Даунинг-стрит, 10. Этот особняк Георг II подарил премьеру Роберту Уолполу в XVIII веке.
Лондонскую резиденцию уже неоднократно хотели закрыть из-за слишком высокой стоимости содержания, а сами жильцы считают планировку здания неудобной и запутанной. В здании около 300 комнат, есть кухня, обеденные залы, рабочие кабинеты и гостиные. Последних три — терракотовая, колонная и парадная белая. На заднем дворе дома расположена терраса с выходом в сад, площадь которого 2 тысяч квадратных метров.
Дворец Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре
Действующий президент Турции живет с семьей в огромном дворце, расположенном в Анкаре. Это официальная резиденция турецких лидеров, стоимость которой — более 500 млн долларов.
Внутри находятся 1100 комнат, из них около 250 предназначены для личного пользования семьи Эрдогана. Роскошь потрясает воображение: мраморные полы, красные ковры, золотые детали интерьера, такие как дверные ручки. Строение в два раза больше Версаля и Белого дома, вместе взятых, и считается одним из самых больших дворцов в мире, построенных за последний век.
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Некоторые из этих домов предоставляет правительство, другие находятся в собственности политиков.
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