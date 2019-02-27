Пентхаус Трампа, дворец Эрдогана и другие. В каких домах живут мировые политики

« РБК-Недвижимость » собрала примеры резиденций и особняков глав государств и особ, к ним приближенных. Некоторые из этих домов предоставляет правительство, другие находятся в собственности политиков.

Дом Барака Обамы в Вашингтоне

После ухода с поста президента США Барак Обама с семьей переехал в арендованный особняк стоимостью 5,3 млн долларов в Вашингтоне, район Калорама.



Фото: 115group.com

Там проживали многие американские политики и президенты, включая Франклина Рузвельта, Вудро Вильсона и Герберта Гувера. В особняке площадью около 800 «квадратов» находятся две кухни, девять спален и столько же ванных комнат. В гостиной расположен камин, а на заднем дворе дома разбит уютный сад с местом для отдыха.



Фото: 115group.com

Полы выполнены из твердых пород древесины, а интерьер подобран в белых тонах. Сдавался особняк с черно-белой и серой мебелью.

Дом Дональда Трампа в Нью-Йорке

Нынешний президент США любит роскошь: его трехэтажный пентхаус расположен на последних этажах небоскреба Трамп-тауэр в Нью-Йорке и наполнен золотыми предметами.



Фото: dollylenz.com

В доме два электрокамина, а общую стоимость квартиры оценивают в 64 млн долларов. Люстры, лепнина, вазы и столовая посуда полностью сделаны из золота в 24 карата, интерьер декорирован мрамором и выдержан в стиле Версальского дворца эпохи Людовика XIV. Сам Трамп говорит, что это лучшая квартира в мире, и живет в ней с женой и сыном.

Резиденция Синдзо Абэ в Токио

Официальная резиденция премьер-министра Японии Синдзо Абэ, известная как Kantei, спроектирована архитектором Муражи Шимамото.



Фото: Wikimedia.org

Пятиэтажный дом в квартале Томигая района Сибуя отличается стеклянным фасадом и солнечными батареями на крыше, площадь которых — 7 тысяч «квадратов». Резиденция была перенесена в 2002 году в этот новый роскошный дом с огромной лестницей. На втором этаже расположена канцелярия, а по бокам от основной лестницы построены две поменьше, они ведут в комнату для курения, большую и малую столовые.

Дом Мэри Робинсон в графстве Мейо

Мэри Робинсон занимала пост президента Ирландии в течение пяти лет. В 2016 году 74-летняя обладательница премии «Посол совести» решила переехать в Дублин, чтобы жить рядом с детьми и внуками, а приобретенный в 1994 году дом выставили на продажу.



Фото: sherryfitz.ie

Его купили за 1,5 млн евро, когда политик снизила цену (изначально дом был выставлен на продажу за 1,9 млн евро). На 630 «квадратах» расположены три гостиные и пять спален. Особняк построен на берегу живописного залива Коннектикут, окружен деревьями и лугами, а до столицы от него примерно три часа езды.

Дома Джорджа Буша в Техасе

Бывший президент Джордж Буш со своей женой сейчас живет в Техасе. На улице Дариа-плейс они приобрели дом площадью около 800 «квадратов» в 2008 году.



Фото: dfwfreeways.com

В нем четыре спальни и рабочий кабинет с фотографиями Буша времен президентства. На ранчо в Кроуфорде у политика большой участок с собственным озером, на котором помимо основного жилого дома расположен домик для гостей. Здесь Буш принимает мировых политиков.

Дворец Жаира Болсонару в Бразилии

Резиденция бразильского президента расположена на острове водохранилища Параноа в столице Бразилиа.



Фото: Wagner Santos/Global Look Press

В ней живут все президенты страны в период работы на посту. Площадь здания — 7 тысяч «квадратов», а интерьер выполнен в минималистичном стиле. Помимо жилого крыла для семьи Болсонару в нем расположены президентский медицинский центр, конференц-залы, комнаты для приемов, большой бассейн, библиотека, несколько столовых и комната для занятий музыкой. Дворец 1958 года, построенный по проекту Оскара Нимейера, реконструировали в 2004 году и полностью заменили инженерные системы.

Резиденция Терезы Мэй в Вестминстере

Действующий британский премьер-министр работает и живет в доме на Даунинг-стрит, 10. Этот особняк Георг II подарил премьеру Роберту Уолполу в XVIII веке.



Фото: Ik Aldama/Global Look Press

Лондонскую резиденцию уже неоднократно хотели закрыть из-за слишком высокой стоимости содержания, а сами жильцы считают планировку здания неудобной и запутанной. В здании около 300 комнат, есть кухня, обеденные залы, рабочие кабинеты и гостиные. Последних три — терракотовая, колонная и парадная белая. На заднем дворе дома расположена терраса с выходом в сад, площадь которого 2 тысяч квадратных метров.

Дворец Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре

Действующий президент Турции живет с семьей в огромном дворце, расположенном в Анкаре. Это официальная резиденция турецких лидеров, стоимость которой — более 500 млн долларов.



Фото: Eric Lalmand/Global Look Press

Внутри находятся 1100 комнат, из них около 250 предназначены для личного пользования семьи Эрдогана. Роскошь потрясает воображение: мраморные полы, красные ковры, золотые детали интерьера, такие как дверные ручки. Строение в два раза больше Версаля и Белого дома, вместе взятых, и считается одним из самых больших дворцов в мире, построенных за последний век.