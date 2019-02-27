Допинг-пробы участников Европейских игр в Минске будут ежедневно отправляться в лабораторию Австрии

На Европейских играх в Минске будет организована ежедневная курьерская доставка допинг-проб спортсменов в лабораторию в Австрии, заявил директор Национального антидопингового агентства Денис Мужжухин, сообщает interfax.by .



— Мы планируем ежедневную отправку специально обученных курьеров с результатами допинг-проб, взятых у спортсменов, в офис в Австрию, где они будут проверяться. У нас отработана вся система. И если будет необходимо, авиасообщением такие пробы будут доставляться дважды в день, — сказал Денис Мужжухин на пресс-конференции в четверг в Минске.

При этом он обратил внимание на очень жесткие требования, предъявляемые международными организациями к перевозке допинг-проб.

— Существуют требования и по сохранности, и по температуре, и по времени доставки, — уточнил руководитель НАДА.

По его словам, пункты допинг-контроля будут работать в деревне атлетов, а также еще в 15 местах, где будут проводиться состязания.

Мужжухин подчеркнул, что Беларусь впервые принимает спортивные соревнования такого масштаба, которые требует соответствующего объема допинг-контроля.

— Это мультиспортивное мероприятие, более масштабное по сравнению с другими соревнованиями, которые мы проводили раньше. На каждом объекте будет допинг-контроль, представители всех видов спорта будут проверены, — пояснил глава НАДА.

Он отметил, что в разных видах спорта есть свои критерии риска по допингу.

— Мы обязаны их учитывать. И в этом отношении нам очень помогают тестовые соревнования, на которых мы работаем перед Евроиграми-2019 — сказал Мужжухин.

В свою очередь менеджер по антидопинговому контролю фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Екатерина Куриленкова заявила, что процедуре допинг-контроля может быть подвергнут любой атлет.

— В первую очередь, процедура допинг-контроля коснется тех, кто займет призовые места. Часть спортсменов будет отбираться по жребию. Кроме того, проверим тех, о ком поступит информация от третьих лиц, — сказала Куриленкова.

Она также отметила, что некоторые кандидаты на допинг-контроль могут быть названы международными федерациями, и они также будут проверены.

Особое внимание допинг-офицерами будет уделено «пожароопасным» видам спорта, представители которых чаще попадаются на допинге, добавила специалист.

— Речь идет в первую очередь о велоспорте, легкой атлетике, борьбе, самбо, дзюдо, гребле на байдарках и каноэ, — пояснила Куриленкова.

Всего на Евроиграх-2019 в Минске, по ее словам, планируется взять около 600 допинг-проб.

I Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске. В них примут участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта (23 дисциплинах). Соревнования в 9 видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония).

На Евроиграх в Минске будут работать 30 иностранных и 10 белорусских допинг-офицеров

Организаторы Евроигр-2019 в Минске отобрали допинг-офицеров, которые будут работать на соревнованиях в июне.

— На Евроиграх будут работать 30 иностранных и 10 белорусских допинг-офицеров, — сообщила менеджер по антидопинговому контролю фонда «дирекция II Европейских игр 2019 года» Екатерина Куриленкова на пресс-конференции в четверг в Минске.

— Мы отбирали допинг-офицеров на конкурсной основе, и получили около 70 заявок из разных концов мира, — уточнила Е.Куриленкова.

При этом она отметила, что приоритет в отборе отдавался тем, кто уже имел опыт работы на больших спортивных соревнованиях и владеет несколькими иностранными языками.

— Таким образом, у нас будут специалисты из Великобритании, Германии, Нидерландов, Австрии, Испании, Бельгии, Швеции, Литвы, Польши и других стран, — сообщила специалист.

Она также проинформировала, что для работы на допинг-контроле планируется привлечь около 200 волонтеров, основная функция которых будет состоять в уведомлении спортсменов о необходимости прохождения допинг-контроля и их сопровождении непосредственно на процедуру.

— Мы получили уже около 600 заявок. Несмотря на то, что мы не покрываем затраты волонтеров на дорогу до Минска, работать на Евроиграх в качестве волонтеров изъявили желание представители Канады, США и Австралии, — рассказала специалист. Она уточнила, что среди желающих стать волонтерами на играх в рамках антидопинговой программы есть люди, имеющие подобный опыт на других международных соревнованиях, а также «обычные любители больших спортивных соревнований».

Каждый белорусский спортсмен перед Евроиграми-2019 пройдет «теоретический допинг-тест»

Все участники Евроигр-2019 от Беларуси, а также кандидаты на участие в соревнованиях, должны будут продемонстрировать знания по антидопинговому контролю и поведению. В противном случае, они могут быть не допущены к участию в Играх, заявил директор Национального антидопингового агентства Денис Мужжухин, сообщает interfax.by .

— Каждый спортсмен сдаст нам определенный минимум знаний, и без данного образовательного антидопингового сертификата он не будет допущен к участию в Евроиграх, — сказал Мужжухин.

— Мы понимаем, что страна ждет не только спортивных результатов, но и отсутствия даже намеков на невыполнение каких-то антидопинговых правил, — добавил он.

Мужжухин напомнил, что с сентября 2018 года функционирует разработанная НАДА и утвержденная Министерством спорта и туризма Беларуси специальная антидопинговая программа.

— По итогам этой программы один неблагоприятный результат уже выявился. Но хорошо, что это произошло сейчас, а не на Евроиграх, — отметил он.

Глава НАДА также подчеркнул важность серьезного отношения самих спортсменов к собственному «антидопинговому» поведению, соблюдению правил во время приема пищи и проживания во время Евроигр.

— Чтобы исключить попадание допинга в организм спортсмена вместе с едой, будут проверяться продукты питания, будет организовано видеонаблюдение в пунктах приема пищи. Однако прежде всего внимательными к собственной безопасности должны быть сами спортсмены, — сказал Мужжухин.

— Мы ориентируем спортсменов, чтобы они пили только из закрытых бутылок, не оставляли без внимания свою пищу. И опытные спортсмены высокого уровня это все хорошо знают, — добавил он.

Руководитель Национального антидопингового агентства также отметил, что, учитывая серьезность соревнований и большую конкуренцию среди профессиональных спортсменов, нельзя полностью исключить вероятность попадания запрещенных препаратов в еду или питье спортсменов извне.