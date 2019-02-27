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Допинг-пробы участников Европейских игр в Минске будут ежедневно отправляться в лабораторию Австрии
На Европейских играх в Минске будет организована ежедневная курьерская доставка допинг-проб спортсменов в лабораторию в Австрии, заявил директор Национального антидопингового агентства Денис Мужжухин, сообщает
При этом он обратил внимание на очень жесткие требования, предъявляемые международными организациями к перевозке допинг-проб.
— Существуют требования и по сохранности, и по температуре, и по времени доставки, — уточнил руководитель НАДА.
По его словам, пункты допинг-контроля будут работать в деревне атлетов, а также еще в 15 местах, где будут проводиться состязания.
Мужжухин подчеркнул, что Беларусь впервые принимает спортивные соревнования такого масштаба, которые требует соответствующего объема допинг-контроля.
— Это мультиспортивное мероприятие, более масштабное по сравнению с другими соревнованиями, которые мы проводили раньше. На каждом объекте будет допинг-контроль, представители всех видов спорта будут проверены, — пояснил глава НАДА.
Он отметил, что в разных видах спорта есть свои критерии риска по допингу.
— Мы обязаны их учитывать. И в этом отношении нам очень помогают тестовые соревнования, на которых мы работаем перед Евроиграми-2019 — сказал Мужжухин.
В свою очередь менеджер по антидопинговому контролю фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Екатерина Куриленкова заявила, что процедуре допинг-контроля может быть подвергнут любой атлет.
— В первую очередь, процедура допинг-контроля коснется тех, кто займет призовые места. Часть спортсменов будет отбираться по жребию. Кроме того, проверим тех, о ком поступит информация от третьих лиц, — сказала Куриленкова.
Она также отметила, что некоторые кандидаты на допинг-контроль могут быть названы международными федерациями, и они также будут проверены.
Особое внимание допинг-офицерами будет уделено «пожароопасным» видам спорта, представители которых чаще попадаются на допинге, добавила специалист.
— Речь идет в первую очередь о велоспорте, легкой атлетике, борьбе, самбо, дзюдо, гребле на байдарках и каноэ, — пояснила Куриленкова.
Всего на Евроиграх-2019 в Минске, по ее словам, планируется взять около 600 допинг-проб.
I Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске. В них примут участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта (23 дисциплинах). Соревнования в 9 видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония).
На Евроиграх в Минске будут работать 30 иностранных и 10 белорусских допинг-офицеров
Организаторы Евроигр-2019 в Минске отобрали допинг-офицеров, которые будут работать на соревнованиях в июне.
— На Евроиграх будут работать 30 иностранных и 10 белорусских допинг-офицеров, —
— Мы отбирали допинг-офицеров на конкурсной основе, и получили около 70 заявок из разных концов мира, — уточнила Е.Куриленкова.
При этом она отметила, что приоритет в отборе отдавался тем, кто уже имел опыт работы на больших спортивных соревнованиях и владеет несколькими иностранными языками.
— Таким образом, у нас будут специалисты из Великобритании, Германии, Нидерландов, Австрии, Испании, Бельгии, Швеции, Литвы, Польши и других стран, — сообщила специалист.
Она также проинформировала, что для работы на допинг-контроле планируется привлечь около 200 волонтеров, основная функция которых будет состоять в уведомлении спортсменов о необходимости прохождения допинг-контроля и их сопровождении непосредственно на процедуру.
— Мы получили уже около 600 заявок. Несмотря на то, что мы не покрываем затраты волонтеров на дорогу до Минска, работать на Евроиграх в качестве волонтеров изъявили желание представители Канады, США и Австралии, — рассказала специалист. Она уточнила, что среди желающих стать волонтерами на играх в рамках антидопинговой программы есть люди, имеющие подобный опыт на других международных соревнованиях, а также «обычные любители больших спортивных соревнований».
Каждый белорусский спортсмен перед Евроиграми-2019 пройдет «теоретический допинг-тест»
Все участники Евроигр-2019 от Беларуси, а также кандидаты на участие в соревнованиях, должны будут продемонстрировать знания по антидопинговому контролю и поведению. В противном случае, они могут быть не допущены к участию в Играх, заявил директор Национального антидопингового агентства Денис Мужжухин, сообщает
— Каждый спортсмен сдаст нам определенный минимум знаний, и без данного образовательного антидопингового сертификата он не будет допущен к участию в Евроиграх, — сказал Мужжухин.
— Мы понимаем, что страна ждет не только спортивных результатов, но и отсутствия даже намеков на невыполнение каких-то антидопинговых правил, — добавил он.
Мужжухин напомнил, что с сентября 2018 года функционирует разработанная НАДА и утвержденная Министерством спорта и туризма Беларуси специальная антидопинговая программа.
— По итогам этой программы один неблагоприятный результат уже выявился. Но хорошо, что это произошло сейчас, а не на Евроиграх, — отметил он.
Глава НАДА также подчеркнул важность серьезного отношения самих спортсменов к собственному «антидопинговому» поведению, соблюдению правил во время приема пищи и проживания во время Евроигр.
— Чтобы исключить попадание допинга в организм спортсмена вместе с едой, будут проверяться продукты питания, будет организовано видеонаблюдение в пунктах приема пищи. Однако прежде всего внимательными к собственной безопасности должны быть сами спортсмены, — сказал Мужжухин.
— Мы ориентируем спортсменов, чтобы они пили только из закрытых бутылок, не оставляли без внимания свою пищу. И опытные спортсмены высокого уровня это все хорошо знают, — добавил он.
Руководитель Национального антидопингового агентства также отметил, что, учитывая серьезность соревнований и большую конкуренцию среди профессиональных спортсменов, нельзя полностью исключить вероятность попадания запрещенных препаратов в еду или питье спортсменов извне.
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На Европейских играх в Минске будет организована ежедневная курьерская доставка допинг-проб спортсменов в лабораторию в Австрии.
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