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Красная «жара». Как сложилась судьба актеров фильма «Неуловимые мстители»

28.02.2019 14:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Красная «жара». Как сложилась судьба актеров фильма «Неуловимые мстители»
«Неуловимые мстители», 1967 г. © / Кадр из фильма

В советском кино такое явление, как сиквел, не было широко распространенным. Даже успешные картины довольно редко получали продолжение. «Неуловимые мстители» — исключение из правил. Четверка юных героев, крушившая белогвардейскую сволочь, а затем — и ее западных покровителей, возвращалась на киноэкраны дважды: в «Новых приключениях неуловимых» и «Короне Российской империи».

Популярность трилогии была невероятной. Повторный показ фильмов в кинотеатрах даже спустя двадцать лет после премьеры «Неуловимых» собирал аншлаги.

Все началось с увлечения советской аудитории американскими вестернами. Отечественное киноначальство задумалось: неплохо бы дать зрителям фильм, где подобные приключения будут происходить с нашими героями.

За основу решили взять написанную еще в двадцатые годы Павлом Бляхиным повесть «Красные дьяволята». Впервые произведение было экранизировано вскоре после создания, причем фильм «Красные дьяволята» имел большой успех.

На сей раз, правда, сюжет был серьезно видоизменен: от него остались вводная часть и общая канва. Приключения юных героев Гражданской войны должны были стать ярче, масштабнее и зрелищнее.

Съемки картины сначала планировали поручить Александру Митте, но он отказался, сославшись на занятость. И тогда режиссером стал молодой Эдмонд Кеосаян, буквально болевший идеей советского «истерна».


Красная «жара». Как сложилась судьба актеров фильма «Неуловимые мстители»
Кинорежиссер Эдмонд Кеосаян (сидит) и кинооператор Дмитрий Коржихин. 1964 г. Фото: РИА Новости/ Сергей Соловьев

Как уже говорилось, успех был невероятным: за первой картиной последовала вторая, а затем — и третья. Четверка «красных суперменов» сражалась с врагами даже на Эйфелевой башне. Имей киноиндустрия семидесятых нынешний размах, не исключено, что выросшие герои затем схлестнулись бы и с фашистами, а там, глядишь, и до Пентагона бы добрались.

Впрочем, трилогия и без этого вошла в золотой фонд советского кино, а актеры, сыгравшие в картине, стали кумирами нескольких поколений.

Эдмонд Кеосаян — «Шустрый брюнет»

Создатель «Неуловимых» и сам снялся в трилогии в эпизодической, но запоминающейся роли. К моменту начала работы над фильмом за плечами выпускника режиссерского факультета ВГИКа было уже несколько картин, отмеченных призами кинофестивалей. Более всего зрителям запомнилась «Стряпуха», в которой сыграли Светлана Светличная и Владимир Высоцкий.

Но так уж получилось, что Кеосаян для всех стал именно режиссером трилогии о «Неуловимых», на которую он потратил несколько лет своей жизни.

Затем режиссер более десяти лет работал на «Арменфильме», в восьмидесятые вернулся на «Мосфильм», где снял несколько картин, в том числе автобиографическую драму «Вознесение». Фильмы отмечались призами кинофестивалей, но ураганного успеха «Неуловимых» не имели.

Эдмонд Гарегинович Кеосаян ушел из жизни в 1994 году в возрасте 57 лет после тяжелой болезни.

Красная «жара». Как сложилась судьба актеров фильма «Неуловимые мстители»
Эдмонд Кеосаян в фильме «Новые приключения неуловимых», 1968 г. 

Виктор Косых — Данька

Изначально Кеосаян планировал, что главные роли сыграют студенты ВГИКа, похожие на подростков. Но найти таких не удалось, и тогда ассистенты по подбору актеров переключились на школьников.

С Данькой оказалось проще всего. На эту роль пригласили приемного сына актера Ивана Косых Виктора, который к тому времени уже был звездой.

В 13 лет Виктор Косых снялся в роли Кости Иночкина  в комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». После этого на талантливого паренька обрушился целый поток предложений, одним из которых и стали «Неуловимые». Для юных актеров съемки стали настоящим испытанием: многие трюки они выполняли сами. Виктор, что называется, ходил по краю: то прыгал из окна мимо лошади, то попадал под несущуюся на полном ходу бричку. Каким-то чудом все обошлось. Позже Виктор Косых иронически замечал, что только за первую часть он «расправился» с несколькими десятками врагов.

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После «Неуловимых» Виктор Косых окончил актерский факультет ВГИКа и снялся более чем в 50 картинах. Увы, но успеха своих первых ролей ему повторить не удалось, хотя были хорошие работы: например, начальник заставы в фильме «Пограничный пес Алый» или портовый ремонтник в фильме-катастрофе «Тревожное воскресенье».

В девяностые годы работы у актера стало мало, появились проблемы с алкоголем. В 2009-2011 годах он как минимум трижды становился героем хроники происшествий: дважды попадал в ДТП, а один раз неудачно упал на улице.

22 декабря 2011 года Виктор Косых скончался в своей московской квартире от сердечной недостаточности. Ему был 61 год.

Красная «жара». Как сложилась судьба актеров фильма «Неуловимые мстители»
Виктор Косых. «Неуловимые мстители», 1967 г., «Сотворение любви», 2006 г.  Коллаж АиФ

Михаил Метелкин — Валерка Мещеряков

Задолго до Гарри Поттера у советских мальчишек появился свой супергерой в очках. Валерка Мещеряков не владел волшебной палочкой, зато отлично метал ножи, мастерски применял приемы рукопашного боя, был умен и начитан. Скольких юных очкариков советской эпохи избавил от комплексов этот персонаж, не сосчитать.

На самом деле Миша Метелкин тогда очков не носил. Их добавил Эдмонд Кеосаян, которому нужен был образ «гимназиста».

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В конце первой картины герои встречаются с легендарным командармом Буденным. Под началом Буденного служил отец Михаила Метелкина Михаил Васильевич, впоследствии дослужившийся до звания генерал-майора.

В фильм Михаила «сосватал» Виктор Косых, до этого снимавшийся с Метелкиным в другой картине. К тому же оба учились в одной школе. Несмотря на то, что Михаил поначалу показался режиссеру щупленьким, со всеми трюками он справился блестяще. А их на долю Михаила за три картины выпало немало.

Перед третьей картиной Михаил поступил на экономический факультет ВГИКа. После его окончания ему предложили работу директором картин в главной редакции телеинформации Агентства печати «Новости». В 1973-1974 годах он проходил службу в армии в качестве фотокорреспондента в штабе Московского военного округа. Потом снова была работа в АПН, но Михаил мечтал вернуться в художественное кино в качестве режиссера. В 1979 году поступил на режиссёрский факультет ВГИКа. По его окончании Метелкин снял несколько короткометражных картин, а затем — фильм «Заморозки имеют место» со Станиславом Любшиным, Виктором Проскуриным, Валентиной Титовой и чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым.

Однако большой кинокарьеры все-таки не получилось. Михаил снимал рекламные ролики для кинофестивалей, выполнял частные заказы, а в девяностые, когда киноиндустрия в стране рухнула, ушел в  бизнес.

В марте Михаилу Михайловичу Метелкину исполнится 67 лет. В свободное от работы время он продолжает заниматься конным спортом, навыки которого так пригодились ему для роли Валерки.

Красная «жара». Как сложилась судьба актеров фильма «Неуловимые мстители»
Михаил Метелкин. «Неуловимые мстители», 1967 г,. и кадр из передачи, посвященной юбилею фильма, 2006 г. Коллаж АиФ

Василий Васильев — Яшка-цыган

До шести лет Вася Васильев кочевал вместе с табором, который впоследствии осел в городе Вязники во Владимирской области. В школе Василий учился хорошо, вел кружок художественной самодеятельности, но о профессии артиста не мечтал. Он собирался поступать в училище на механизатора, как вдруг в его жизнь вмешался троюродный брат, актер Юрий Цурило. Он порекомендовал Василия на роль Яшки-цыгана.

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Конкурс был сумасшедший, съемочная группа просмотрела около 8000 кандидатов. Но Вася Васильев обладал полным набором нужных качеств: играл на музыкальных инструментах, пел, танцевал и одновременно был сильным спортсменом. Василий занимался стрельбой, плаванием, троеборьем. К слову, спортсменами были все четверо: Косых и Метелкин занимались конкуром и самбо, а Валентина Курдюкова была гимнасткой. Васильеву тоже досталось на съемках: в одной из сцен осколок разбившегося стекла пропорол ему щеку. Врачи зашили рану, и юный актер вернулся в кадр. Как говорится, искусство требует жертв.

После трилогии Василий Васильев в кино не снимался: по его словам, все предложения от режиссеров не шли ни в какое сравнение с Яшкой-цыганом. Механизатором он тоже не стал. Семь лет Васильев работал в цыганском театре «Ромэн», потом — два десятилетия в «Ленконцерте», объехал весь Советский Союз.

В «лихие девяностые» Васильев переехал в Тверь, занялся бизнесом. Но все-таки творческая натура взяла верх: 69-летний Василий Васильев заведует цыганским культурным центром и выступает с семейным цыганским ансамблем, в который входят жена, дети и внуки.

Красная «жара». Как сложилась судьба актеров фильма «Неуловимые мстители»
Василий Васильев. «Неуловимые мстители», 1967 г., и кадр из передачи, посвященной фильму, 2018 г. Коллаж АиФ

Валентина Курдюкова — Ксанка

С кандидаткой на роль Ксанки мучились долго. Кеосаяну была нужна не просто девочка, а, как говорили в съемочной группе, «та, которая сможет остановить самолет за крыло». Ассистенты прочесывали спортивные школы и в одной из них наткнулись на 14-летнюю Валю Курдюкову, кандидата в мастера спорта по спортивной гимнастике. Предложение приехать на пробы Валя приняла не без робости, взяв с собой подругу.

Когда Валю поставили рядом с Виктором Косых, который должен был играть ее брата, внешнее сходство оказалось настолько сильным, что Кеосаян без дальнейших раздумий утвердил кандидатуру. Самое интересное, что в картине должна была быть сцена с обнаженной Валей. По сценарию героиня выдавала себя за мальчика, и ее секрет Яшка-цыган нечаянно узнавал в тот момент, когда Ксанка купалась. Цензура этот сюжетный ход не пропустила.

После успеха трилогии Валентина Курдюкова по творческой стезе не пошла. Она поступила в цирковое училище, но не окончила его, выйдя замуж за певца Бориса Сандуленко. В семье родились сын и дочь. Какое-то время звезда «Неуловимых» работала буфетчицей в издательстве «Правда». В начале девяностых семью постигла трагедия: в результате тяжелой болезни ушел из жизни сын Валентины, которому не было и 18 лет.

Валентина Алексеевна посвятила себя семье. Вместе с супругом они ведут замкнутый образ жизни, предпочитая не общаться с прессой. В декабре 2018 года звезде «Неуловимых» исполнилось 67 лет.

Красная «жара». Как сложилась судьба актеров фильма «Неуловимые мстители»
Валентина Курдюкова. «Неуловимые мстители», 1967 г., и кадр из передачи, посвященной фильму, 2018 г. Коллаж АиФ

Борис Сичкин — Буба Касторский

Буба Касторский изначально в фильме должен был появляться ровно в одной сцене. Но актер Борис Сичкин своим талантом буквально заставил Кеосаяна превратить Бубу в одного из главных персонажей.

У выходца из семьи киевского еврея-сапожника за плечами была война, которую Сичкин прошел в составе фронтового ансамбля вместе с легендарными Юрием Тимошенко и Ефимом Березиным (Тарапунька и Штепсель). До «Неуловимых» у Сичкина было несколько картин, но Буба Касторский сделал его всесоюзной звездой.

В 1979 году Сичкин эмигрировал в США, где пытался делать карьеру в Голливуде. В фильме Оливера Стоуна «Никсон» Сичкин сыграл Леонида Брежнева, но по большому счету эмигрантский период в жизни актера ярким не получился. Основным его видом деятельности были концерты в русских ресторанах на Брайтоне. Начиная с 1994 года Сичкин стал приезжать в Россию, где Бубу по-прежнему любили и помнили. Он снялся в нескольких российских фильмах, но полноценного возвращения не получилось.

Борис Сичкин умер в марте 2002 года от инфаркта в своей квартире в Нью-Йорке в возрасте 79 лет. В 2008 году прах актера был перезахоронен в Москве.

 

Красная «жара». Как сложилась судьба актеров фильма «Неуловимые мстители»
Неуловимый Буба. Что заставило Бориса Сичкина бежать из страны?
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Савелий Крамаров — Илюха Косой

Дебютировав в кино в 1959 году, Крамаров всего за несколько лет заслужил репутацию одного из лучших комедийных актеров страны. Эдмонд Кеосаян брал Крамарова в картину, чтобы добавить ей юмора, и не промахнулся.

Истошное крамаровское «Нечистая!» до сих пор звенит в ушах. Ну и, конечно, все помнят: « А вдоль дороги мертвые с косами стоят! И тишина…» В 1981 году Савелий Крамаров эмигрировал из СССР. Для многих это стало настоящим шоком. По Москве ходили невесть откуда взявшиеся слухи, что теперь Крамаров снимается в … порно. В действительности актер в США намеревался сделать успешную карьеру в Голливуде. Самыми известными фильмами американского периода для Крамарова стали «Москва на Гудзоне», «Красная жара» и «Танго и Кэш».

В отличие от Бориса Сичкина, финансовых проблем в США Крамаров не имел. Но внезапно у актера, ведшего здоровый образ жизни, нашли рак. Усилия врачей не помогли: в 1995 году Савелий Крамаров скончался в возрасте 60 лет.

Красная «жара». Как сложилась судьба актеров фильма «Неуловимые мстители»
Савелий Крамаров. «Неуловимые мстители», 1967 г., «Красная жара», 1988 г.  Коллаж АиФ

Ефим Копелян — атаман Бурнаш

Ефим Копелян — один из лучших советских актеров. Кажется, он мог сыграть кого угодно: и казачьего есаула, и Троцкого, и царского министра. Почти одновременно с колоритным атаманом в «Неуловимых» Копелян так же убедительно играл роль генерала КГБ в «Ошибке резидента».

Интересно, что изначально Ефима Копеляна приглашали на роль Лютого, а Бурнаша должен был сыграть Ролан Быков. Но после отказа Быкова Кеосаян отдал роль Копеляну. И режиссер не ошибся. Копеляновское «Ку-ку, Гриня!» стало не менее культовым, чем «Нечистая!».

Ефим Захарович много снимался, дублировал фильмы, играл в театре, пробовал себя в режиссуре. Огромная нагрузка сказалась на здоровье. В марте 1975 года 62-летний актер скончался от инфаркта.

Красная «жара». Как сложилась судьба актеров фильма «Неуловимые мстители»
Ефим Закадрович. Актёр Копелян мог играть важные роли, не появляясь в кадре
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Владимир Трещалов — Сидор Лютый

Разобраться в биографии Владимира Трещалова сложно: он обожал рассказывать о себе истории, которые не соответствовали действительности. Например, о том, что якобы сидел в тюрьме. Но сестра актера уверяла, что ничего подобного в биографии Владимира не было.

Сын командира кремлевского полка должен был стать военным, но пошел против воли отца. Отслужив вместо учебы в военном училище срочную службу, Трещалов поступил в Школу-студию МХАТ. Молодой человек с привлекательной внешностью начал сниматься в кино еще во время учебы. В «Неуловимых» Трещалов попал не только благодаря внешности, помогла и хорошая спортивная форма. Во время одного из трюков актер повредил ногу, но продолжил съемки. Сам Владимир Леонидович позже говорил: «Сидор Лютый... в жилу. Прямо мой характер. А я был в то время сильный физически, никого и ничего не боялся. А сильные люди, как правило, все говорят открыто...»

Темперамент Трещалова столкнулся с темпераментом Эдмонда Кеосаяна. Одна из ссор привела к тому, что режиссер решил поскорее избавиться от Лютого.  Более того, озвучивал персонажа не сам Трещалов, а Евгений Весник. Характер мешал Трещалову и дальше. В семидесятые после инцидента с руководителем актерского отдела «Мосфильма» Адольфом Гуревичем он вообще остался без ролей, некоторое время работая водителем троллейбуса.

Вернувшись в кино, он снимался в небольших ролях. Добиться большего мешали все тот же темперамент и влюбчивость. Только официальных жен у него было четыре, не считая мимолетных романов.

В девяностые актер сильно болел, хотя и продолжал работать в театре. Умер Владимир Трещалов в декабре 1998 в возрасте 61 года.

Красная «жара». Как сложилась судьба актеров фильма «Неуловимые мстители»
Владимир Трещалов. «Неуловимые мстители», 1967 г., «Криминальный квартет», 1989 г.  Коллаж АиФ
 
 
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Имей киноиндустрия семидесятых нынешний размах, не исключено, что выросшие герои затем схлестнулись бы и с фашистами, а там, глядишь, и до Пентагона бы добрались.
 
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