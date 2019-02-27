Красная «жара». Как сложилась судьба актеров фильма «Неуловимые мстители»

В советском кино такое явление, как сиквел, не было широко распространенным. Даже успешные картины довольно редко получали продолжение. «Неуловимые мстители» — исключение из правил. Четверка юных героев, крушившая белогвардейскую сволочь, а затем — и ее западных покровителей, возвращалась на киноэкраны дважды: в «Новых приключениях неуловимых» и «Короне Российской империи».

Популярность трилогии была невероятной. Повторный показ фильмов в кинотеатрах даже спустя двадцать лет после премьеры «Неуловимых» собирал аншлаги.

Все началось с увлечения советской аудитории американскими вестернами. Отечественное киноначальство задумалось: неплохо бы дать зрителям фильм, где подобные приключения будут происходить с нашими героями.

За основу решили взять написанную еще в двадцатые годы Павлом Бляхиным повесть «Красные дьяволята». Впервые произведение было экранизировано вскоре после создания, причем фильм «Красные дьяволята» имел большой успех.

На сей раз, правда, сюжет был серьезно видоизменен: от него остались вводная часть и общая канва. Приключения юных героев Гражданской войны должны были стать ярче, масштабнее и зрелищнее.

Съемки картины сначала планировали поручить Александру Митте, но он отказался, сославшись на занятость. И тогда режиссером стал молодой Эдмонд Кеосаян, буквально болевший идеей советского «истерна».





Кинорежиссер Эдмонд Кеосаян (сидит) и кинооператор Дмитрий Коржихин. 1964 г. Фото: РИА Новости / Сергей Соловьев

Как уже говорилось, успех был невероятным: за первой картиной последовала вторая, а затем — и третья. Четверка «красных суперменов» сражалась с врагами даже на Эйфелевой башне. Имей киноиндустрия семидесятых нынешний размах, не исключено, что выросшие герои затем схлестнулись бы и с фашистами, а там, глядишь, и до Пентагона бы добрались.

Впрочем, трилогия и без этого вошла в золотой фонд советского кино, а актеры, сыгравшие в картине, стали кумирами нескольких поколений.

Эдмонд Кеосаян — «Шустрый брюнет»

Создатель «Неуловимых» и сам снялся в трилогии в эпизодической, но запоминающейся роли. К моменту начала работы над фильмом за плечами выпускника режиссерского факультета ВГИКа было уже несколько картин, отмеченных призами кинофестивалей. Более всего зрителям запомнилась «Стряпуха», в которой сыграли Светлана Светличная и Владимир Высоцкий.

Но так уж получилось, что Кеосаян для всех стал именно режиссером трилогии о «Неуловимых», на которую он потратил несколько лет своей жизни.

Затем режиссер более десяти лет работал на «Арменфильме», в восьмидесятые вернулся на «Мосфильм», где снял несколько картин, в том числе автобиографическую драму «Вознесение». Фильмы отмечались призами кинофестивалей, но ураганного успеха «Неуловимых» не имели.

Эдмонд Гарегинович Кеосаян ушел из жизни в 1994 году в возрасте 57 лет после тяжелой болезни.



Эдмонд Кеосаян в фильме «Новые приключения неуловимых», 1968 г.

Виктор Косых — Данька

Изначально Кеосаян планировал, что главные роли сыграют студенты ВГИКа, похожие на подростков. Но найти таких не удалось, и тогда ассистенты по подбору актеров переключились на школьников.

С Данькой оказалось проще всего. На эту роль пригласили приемного сына актера Ивана Косых Виктора, который к тому времени уже был звездой.

В 13 лет Виктор Косых снялся в роли Кости Иночкина в комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». После этого на талантливого паренька обрушился целый поток предложений, одним из которых и стали «Неуловимые». Для юных актеров съемки стали настоящим испытанием: многие трюки они выполняли сами. Виктор, что называется, ходил по краю: то прыгал из окна мимо лошади, то попадал под несущуюся на полном ходу бричку. Каким-то чудом все обошлось. Позже Виктор Косых иронически замечал, что только за первую часть он «расправился» с несколькими десятками врагов.

После «Неуловимых» Виктор Косых окончил актерский факультет ВГИКа и снялся более чем в 50 картинах. Увы, но успеха своих первых ролей ему повторить не удалось, хотя были хорошие работы: например, начальник заставы в фильме «Пограничный пес Алый» или портовый ремонтник в фильме-катастрофе «Тревожное воскресенье».

В девяностые годы работы у актера стало мало, появились проблемы с алкоголем. В 2009-2011 годах он как минимум трижды становился героем хроники происшествий: дважды попадал в ДТП, а один раз неудачно упал на улице.

22 декабря 2011 года Виктор Косых скончался в своей московской квартире от сердечной недостаточности. Ему был 61 год.



Виктор Косых. «Неуловимые мстители», 1967 г., «Сотворение любви», 2006 г. Коллаж АиФ

Михаил Метелкин — Валерка Мещеряков

Задолго до Гарри Поттера у советских мальчишек появился свой супергерой в очках. Валерка Мещеряков не владел волшебной палочкой, зато отлично метал ножи, мастерски применял приемы рукопашного боя, был умен и начитан. Скольких юных очкариков советской эпохи избавил от комплексов этот персонаж, не сосчитать.

На самом деле Миша Метелкин тогда очков не носил. Их добавил Эдмонд Кеосаян, которому нужен был образ «гимназиста».

В конце первой картины герои встречаются с легендарным командармом Буденным. Под началом Буденного служил отец Михаила Метелкина Михаил Васильевич, впоследствии дослужившийся до звания генерал-майора.

В фильм Михаила «сосватал» Виктор Косых, до этого снимавшийся с Метелкиным в другой картине. К тому же оба учились в одной школе. Несмотря на то, что Михаил поначалу показался режиссеру щупленьким, со всеми трюками он справился блестяще. А их на долю Михаила за три картины выпало немало.

Перед третьей картиной Михаил поступил на экономический факультет ВГИКа. После его окончания ему предложили работу директором картин в главной редакции телеинформации Агентства печати «Новости». В 1973-1974 годах он проходил службу в армии в качестве фотокорреспондента в штабе Московского военного округа. Потом снова была работа в АПН, но Михаил мечтал вернуться в художественное кино в качестве режиссера. В 1979 году поступил на режиссёрский факультет ВГИКа. По его окончании Метелкин снял несколько короткометражных картин, а затем — фильм «Заморозки имеют место» со Станиславом Любшиным, Виктором Проскуриным, Валентиной Титовой и чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым.

Однако большой кинокарьеры все-таки не получилось. Михаил снимал рекламные ролики для кинофестивалей, выполнял частные заказы, а в девяностые, когда киноиндустрия в стране рухнула, ушел в бизнес.

В марте Михаилу Михайловичу Метелкину исполнится 67 лет. В свободное от работы время он продолжает заниматься конным спортом, навыки которого так пригодились ему для роли Валерки.



Михаил Метелкин. «Неуловимые мстители», 1967 г,. и кадр из передачи, посвященной юбилею фильма, 2006 г. Коллаж АиФ

Василий Васильев — Яшка-цыган

До шести лет Вася Васильев кочевал вместе с табором, который впоследствии осел в городе Вязники во Владимирской области. В школе Василий учился хорошо, вел кружок художественной самодеятельности, но о профессии артиста не мечтал. Он собирался поступать в училище на механизатора, как вдруг в его жизнь вмешался троюродный брат, актер Юрий Цурило. Он порекомендовал Василия на роль Яшки-цыгана.

Конкурс был сумасшедший, съемочная группа просмотрела около 8000 кандидатов. Но Вася Васильев обладал полным набором нужных качеств: играл на музыкальных инструментах, пел, танцевал и одновременно был сильным спортсменом. Василий занимался стрельбой, плаванием, троеборьем. К слову, спортсменами были все четверо: Косых и Метелкин занимались конкуром и самбо, а Валентина Курдюкова была гимнасткой. Васильеву тоже досталось на съемках: в одной из сцен осколок разбившегося стекла пропорол ему щеку. Врачи зашили рану, и юный актер вернулся в кадр. Как говорится, искусство требует жертв.

После трилогии Василий Васильев в кино не снимался: по его словам, все предложения от режиссеров не шли ни в какое сравнение с Яшкой-цыганом. Механизатором он тоже не стал. Семь лет Васильев работал в цыганском театре «Ромэн», потом — два десятилетия в «Ленконцерте», объехал весь Советский Союз.

В «лихие девяностые» Васильев переехал в Тверь, занялся бизнесом. Но все-таки творческая натура взяла верх: 69-летний Василий Васильев заведует цыганским культурным центром и выступает с семейным цыганским ансамблем, в который входят жена, дети и внуки.



Василий Васильев. «Неуловимые мстители», 1967 г., и кадр из передачи, посвященной фильму, 2018 г. Коллаж АиФ

Валентина Курдюкова — Ксанка

С кандидаткой на роль Ксанки мучились долго. Кеосаяну была нужна не просто девочка, а, как говорили в съемочной группе, «та, которая сможет остановить самолет за крыло». Ассистенты прочесывали спортивные школы и в одной из них наткнулись на 14-летнюю Валю Курдюкову, кандидата в мастера спорта по спортивной гимнастике. Предложение приехать на пробы Валя приняла не без робости, взяв с собой подругу.

Когда Валю поставили рядом с Виктором Косых, который должен был играть ее брата, внешнее сходство оказалось настолько сильным, что Кеосаян без дальнейших раздумий утвердил кандидатуру. Самое интересное, что в картине должна была быть сцена с обнаженной Валей. По сценарию героиня выдавала себя за мальчика, и ее секрет Яшка-цыган нечаянно узнавал в тот момент, когда Ксанка купалась. Цензура этот сюжетный ход не пропустила.

После успеха трилогии Валентина Курдюкова по творческой стезе не пошла. Она поступила в цирковое училище, но не окончила его, выйдя замуж за певца Бориса Сандуленко. В семье родились сын и дочь. Какое-то время звезда «Неуловимых» работала буфетчицей в издательстве «Правда». В начале девяностых семью постигла трагедия: в результате тяжелой болезни ушел из жизни сын Валентины, которому не было и 18 лет.

Валентина Алексеевна посвятила себя семье. Вместе с супругом они ведут замкнутый образ жизни, предпочитая не общаться с прессой. В декабре 2018 года звезде «Неуловимых» исполнилось 67 лет.



Валентина Курдюкова. «Неуловимые мстители», 1967 г., и кадр из передачи, посвященной фильму, 2018 г. Коллаж АиФ

Борис Сичкин — Буба Касторский

Буба Касторский изначально в фильме должен был появляться ровно в одной сцене. Но актер Борис Сичкин своим талантом буквально заставил Кеосаяна превратить Бубу в одного из главных персонажей.

У выходца из семьи киевского еврея-сапожника за плечами была война, которую Сичкин прошел в составе фронтового ансамбля вместе с легендарными Юрием Тимошенко и Ефимом Березиным (Тарапунька и Штепсель). До «Неуловимых» у Сичкина было несколько картин, но Буба Касторский сделал его всесоюзной звездой.

В 1979 году Сичкин эмигрировал в США, где пытался делать карьеру в Голливуде. В фильме Оливера Стоуна «Никсон» Сичкин сыграл Леонида Брежнева, но по большому счету эмигрантский период в жизни актера ярким не получился. Основным его видом деятельности были концерты в русских ресторанах на Брайтоне. Начиная с 1994 года Сичкин стал приезжать в Россию, где Бубу по-прежнему любили и помнили. Он снялся в нескольких российских фильмах, но полноценного возвращения не получилось.

Борис Сичкин умер в марте 2002 года от инфаркта в своей квартире в Нью-Йорке в возрасте 79 лет. В 2008 году прах актера был перезахоронен в Москве.

Савелий Крамаров — Илюха Косой

Дебютировав в кино в 1959 году, Крамаров всего за несколько лет заслужил репутацию одного из лучших комедийных актеров страны. Эдмонд Кеосаян брал Крамарова в картину, чтобы добавить ей юмора, и не промахнулся.

Истошное крамаровское «Нечистая!» до сих пор звенит в ушах. Ну и, конечно, все помнят: « А вдоль дороги мертвые с косами стоят! И тишина…» В 1981 году Савелий Крамаров эмигрировал из СССР. Для многих это стало настоящим шоком. По Москве ходили невесть откуда взявшиеся слухи, что теперь Крамаров снимается в … порно. В действительности актер в США намеревался сделать успешную карьеру в Голливуде. Самыми известными фильмами американского периода для Крамарова стали «Москва на Гудзоне», «Красная жара» и «Танго и Кэш».

В отличие от Бориса Сичкина, финансовых проблем в США Крамаров не имел. Но внезапно у актера, ведшего здоровый образ жизни, нашли рак. Усилия врачей не помогли: в 1995 году Савелий Крамаров скончался в возрасте 60 лет.



Савелий Крамаров. «Неуловимые мстители», 1967 г., «Красная жара», 1988 г. Коллаж АиФ

Ефим Копелян — атаман Бурнаш

Ефим Копелян — один из лучших советских актеров. Кажется, он мог сыграть кого угодно: и казачьего есаула, и Троцкого, и царского министра. Почти одновременно с колоритным атаманом в «Неуловимых» Копелян так же убедительно играл роль генерала КГБ в «Ошибке резидента».

Интересно, что изначально Ефима Копеляна приглашали на роль Лютого, а Бурнаша должен был сыграть Ролан Быков. Но после отказа Быкова Кеосаян отдал роль Копеляну. И режиссер не ошибся. Копеляновское «Ку-ку, Гриня!» стало не менее культовым, чем «Нечистая!».

Ефим Захарович много снимался, дублировал фильмы, играл в театре, пробовал себя в режиссуре. Огромная нагрузка сказалась на здоровье. В марте 1975 года 62-летний актер скончался от инфаркта.

Владимир Трещалов — Сидор Лютый

Разобраться в биографии Владимира Трещалова сложно: он обожал рассказывать о себе истории, которые не соответствовали действительности. Например, о том, что якобы сидел в тюрьме. Но сестра актера уверяла, что ничего подобного в биографии Владимира не было.

Сын командира кремлевского полка должен был стать военным, но пошел против воли отца. Отслужив вместо учебы в военном училище срочную службу, Трещалов поступил в Школу-студию МХАТ. Молодой человек с привлекательной внешностью начал сниматься в кино еще во время учебы. В «Неуловимых» Трещалов попал не только благодаря внешности, помогла и хорошая спортивная форма. Во время одного из трюков актер повредил ногу, но продолжил съемки. Сам Владимир Леонидович позже говорил: «Сидор Лютый... в жилу. Прямо мой характер. А я был в то время сильный физически, никого и ничего не боялся. А сильные люди, как правило, все говорят открыто...»

Темперамент Трещалова столкнулся с темпераментом Эдмонда Кеосаяна. Одна из ссор привела к тому, что режиссер решил поскорее избавиться от Лютого. Более того, озвучивал персонажа не сам Трещалов, а Евгений Весник. Характер мешал Трещалову и дальше. В семидесятые после инцидента с руководителем актерского отдела «Мосфильма» Адольфом Гуревичем он вообще остался без ролей, некоторое время работая водителем троллейбуса.

Вернувшись в кино, он снимался в небольших ролях. Добиться большего мешали все тот же темперамент и влюбчивость. Только официальных жен у него было четыре, не считая мимолетных романов.

В девяностые актер сильно болел, хотя и продолжал работать в театре. Умер Владимир Трещалов в декабре 1998 в возрасте 61 года.