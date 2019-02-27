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Интересный проект: спортивный «Папа-зал» предлагает позаниматься с детьми бесплатно

28.02.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Интересный проект: спортивный «Папа-зал» предлагает позаниматься с детьми бесплатно

Субботнее утро. В залах комнаты досуга физкультурно-спортивного клуба Слуцкого района (детской комнаты «Энергия»), которая расположена по улице Корзуна, 2, многолюдно. Пока папы с детьми переодевались в спортивную форму, организаторы – представители Слуцкого РК ОО «БРСМ» и физкультурно-спортивного клуба Слуцкого района – готовились к открытию.

– Проект «Папа-зал» направлен на поддержку молодых семей, приобщение их к здоровому образу жизни, в первую очередь пап. Ведь в основном воспитанием детей занимаются мамы, а реализация этого проекта поможет продемонстрировать, что папы – это опора семьи, и они, безусловно, должны показывать своим деткам пример, в том числе и в спорте, – рассказывает Екатерина Борисевич, исполняющая обязанности первого секретаря Слуцкого райкома БРСМ.

Интересный проект: спортивный «Папа-зал» предлагает позаниматься с детьми бесплатно

Тренажерный зал, аэрохоккей, бильярд, настольный теннис, шашки и шахматы и другое – в комнате досуга «Энергия» в рамках проекта «Папа-зал» все желающие со своими детьми по субботам в первой половине дня могут заниматься.

– Для нас проект «Папа-зал» очень перспективный, несмотря на то, что на базе нашей комнаты досуга реализовывается множество других проектов, в том числе с участием родителей, – считает заместитель директора физкультурно-спортивного клуба Слуцкого района Георгий Рубенович Амбарцумян. – Мы проводим такие мероприятия для того, чтобы в семьях было больше тепла, понимания, чтобы родители и дети чаще общались друг с другом, даря и чувствуя это тепло. 

Проект помогает папам среди нескончаемой череды дел найти время, чтобы ближе узнать своих детей, помочь им развить способности или просто провести время вместе за увлекательным для обоих делом.

Интересный проект: спортивный «Папа-зал» предлагает позаниматься с детьми бесплатно

Интересный проект: спортивный «Папа-зал» предлагает позаниматься с детьми бесплатно

– Мне очень нравится играть в шахматы, шашки, китайские шашки, и я надеюсь, что папу тоже научу, – поделился участник  проекта «Папа-зал» Кирилл Бригунец. А его папа Алексей убежден, что это замечательная инициатива:

– Это сближает детей и родителей. Я постараюсь больше проводить времени со своим сыном, несмотря на заботы и работу. Кирилл очень активный мальчик, я рад, что он занимается шашками и уже делает успехи. Я считаю, что именно эти игры, шашки, китайские шашки и шахматы, помогут ему развить усидчивость, логическое мышление, умение делать тактические ходы, принимать решение. А по субботам мы  будем заниматься вместе.

Участники проекта ознакомились с возможностями комнаты досуга. Сейчас самое время активно заниматься.

Интересный проект: спортивный «Папа-зал» предлагает позаниматься с детьми бесплатно


Слуцкий край

 
 
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Субботнее утро. В залах комнаты досуга физкультурно-спортивного клуба Слуцкого района (детской комнаты «Энергия»), которая расположена по улице Корзуна, 2,...
 
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Клiч Радзiмы
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Новости Волковыска
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Полымя
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