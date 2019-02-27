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Столичные гости из редакции газеты «Шапокляк»

28.02.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Безопасность – важный аспект воспитания детей. Поэтому подрастающему поколению всегда уделяется должное внимание в данном направлении.

Так, с целью обучения ребят основам безопасности жизнедеятельности в центр безопасности Дзержинского района приехали столичные гости с редакции газеты «Шапокляк» это главный редактор Анатолий Гармоза и автор многих сказок Светлана Бахнова.

Встреча с ребятами прошла на одном дыхании: в начале Светлана загадала загадки ребятам, затем рассказала о том «Почему спички кусаются?» именно так называется ее авторская сказка, а в заверении каждый смог разукрасить пожарную машину и получить в подпорок 10 изданий от редакции. Интересные и каверзные вопросы от главного редактора позволили четверым ребятам получить полугодовую подписку на издания газеты.

Все ребята остались довольны такой встрече и памятным подаркам. Обучая их такой интересной формой совместно, мы надеемся, что для них это памятно и полезно.








 
 
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Безопасность – важный аспект воспитания детей. Поэтому подрастающему поколению всегда уделяется должное внимание в данном направлении. ...
 
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Клiч Радзiмы
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