Столичные гости из редакции газеты «Шапокляк»

Безопасность – важный аспект воспитания детей. Поэтому подрастающему поколению всегда уделяется должное внимание в данном направлении.

Так, с целью обучения ребят основам безопасности жизнедеятельности в центр безопасности Дзержинского района приехали столичные гости с редакции газеты «Шапокляк» это главный редактор Анатолий Гармоза и автор многих сказок Светлана Бахнова.

Встреча с ребятами прошла на одном дыхании: в начале Светлана загадала загадки ребятам, затем рассказала о том «Почему спички кусаются?» именно так называется ее авторская сказка, а в заверении каждый смог разукрасить пожарную машину и получить в подпорок 10 изданий от редакции. Интересные и каверзные вопросы от главного редактора позволили четверым ребятам получить полугодовую подписку на издания газеты.

Все ребята остались довольны такой встрече и памятным подаркам. Обучая их такой интересной формой совместно, мы надеемся, что для них это памятно и полезно.























