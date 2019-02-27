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Шуневич посетовал на дефицит айтишников в милиции

28.02.2019 14:30 — Разное | Ежедневник  
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Шуневич посетовал на дефицит айтишников в милиции

фото: institutemvd.by

Министерство внутренних дел заинтересовано в специалистов IT-сферы, которые бы помогали раскрывать преступления.

"Существуют определенные секторы, замещение должностей в которых может быть только специалистами - та же сфера IT-технологий. Мы, конечно, хотели бы, чтобы в системе Министерства внутренних дел работали талантливые программисты и помогали нам раскрывать преступления. Увы, мы не можем похвастаться тем, что эта проблема решена на все 100%, и определенный дефицит в этих специалистах есть", - цитирует министра БЕЛТА.

"Сегодня время высокотехнологичных и достаточно бесчеловечных преступлений. Хотя никакое преступление нельзя назвать человечным, но сегодняшняя преступность отличается абсолютным игнорированием норм и правил человеческого сообщества, она абсолютно прагматична и, невзирая ни на что, добивается своих результатов. Это касается и новых компьютерных видов преступлений, и преступлений в сфере нравов, да и в целом всего спектра", - констатировал Шуневич.

Общее число зарегистрированных преступлений снизилось почти на 3% до 83,8 тыс. Меньше стало тяжких (на 3,7%) и особо тяжких (на 5,4%) преступлений. Значительно снизилось количество изнасилований (на 17,4%) и разбоев (на 22,4%). Вместе с тем не удалось снизить число регистрируемых умышленных причинений тяжких телесных повреждений (рост на 3,9%), мошенничеств (увеличение на 3,2%) и хулиганств (стало больше на 0,9%).

 
 
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Министерство внутренних дел заинтересовано в специалистов IT-сферы, которые бы помогали раскрывать преступления.
 
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Клiч Радзiмы
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Вороновская газета
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