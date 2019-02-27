IV Неделя белорусского предпринимательства

С 18 по 24 марта «Республиканская конфедерация предпринимательства» совместно с Минэкономики, Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей и региональными бизнес-ассоциациями проведет IV Неделю белорусского предпринимательства.

Это мероприятие будет проходить уже четвертый год подряд, став традиционным и значимым событием в экономической и общественной жизни Беларуси.

Программа Недели белорусского предпринимательства включает в себя «круглы столы» и «панельные дискуссии» на самые разные актуальные темы, которые волнуют бизнес-общественность, обучающие семинары и конференции, профильные заседания, выступления топ-менеджеров и бизнес-лидеров страны. Участники этих мероприятий рассмотрят актуальные вопросы и приоритетные направления развития предпринимательской деятельности в Беларуси.

В целом при помощи региональных бизнес-ассоциаций за семь дней проходит более 100 мероприятий. В течении Недели белорусского предпринимательства будут обсуждаться вопросы доступности финансовых инструментов для развития бизнеса, внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, роль малого и среднего предпринимательства в развитии региона, вопросы, связанные с нормативно-правовым регулированием деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, партнерство бизнеса и некоммерческих организаций, а также возможности развития бизнеса в системе стартапов.

Все мероприятия рассчитаны на широкую аудиторию от школьников до представителей крупного бизнеса. Невозможно точно подсчитать, сколько людей примет участие в предстоящей Неделе, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что их будет несколько тысяч.

Отличительными, так сказать, «фирменными» акциями, проводимыми в течение Недели не только в Минске, но и в регионах, стали следующие:

1. Встречи представителей бизнеса и различных ветвей власти на местах;

2. Акция «Предприниматели о предпринимательстве», когда представители деловых кругов приходят в аудитории различных учебных заведений и рассказывают об экономике, бизнесе и своей деятельности в целом;

3. Акция «Демонстрируем свой бизнес», когда Вы можете посетить предприятия, чтобы увидеть, как работает бизнес изнутри. Эти акции проходят одновременно по всей стране, охватывая максимально возможную широкую аудиторию.

4. Акция «Подари книгу библиотеке».

В 2019 году ключевым событием Недели белорусского предпринимательства будет Республиканский деловой Форум «Развитие предпринимательства Беларуси: стратегия и тактика». Он пройдет 20 марта в Национальной библиотеке Республики Беларусь. Целевая аудитория форума – предприниматели, управляющие, топ-менеджеры, собственники, директора, маркетологи, инвесторы, представители госорганов, дипломатического корпуса, научных кругов, СМИ. Форум будет проходить в формате пленарного заседания и трех тематических круглых столов на актуальные темы.

Планируется, что на Форуме будут представлены результаты опроса Индекса делового оптимизма (ИДО) – аналитического исследования, которое показывает, как владельцы бизнеса оценивают созданные в стране условия для развития предпринимательства, и проект Национальной платформы бизнеса Беларуси – документ, содержащий предложения по улучшению делового климата в стране, который вырабатывает все бизнес-сообщество Беларуси.

Приятным дополнением программы Недели белорусского предпринимательства являются культурно-просветительские мероприятия, которые проводятся совместно с джаз-клубом Евгения Владимирова & Владимира Карягина, Национальным историческим музеем, Художественной галереей «Университет культуры» и другими партнерами.

Более подробную информацию о возможности и условиях участия в IV Неделе белорусского предпринимательства можно получить на сайте СЮЛ «РКП» www.rce.by или по телефонам:

Дирекция РКП - +375 17 322 23 18, +375 17 322 23 57, +375 17 322 23 59, +375 17 322 23 96

Микуцкая Екатерина Александровна, исполнительный директор, +375447637082, rce.by.tvv@gmail.com

Жмайлик Татьяна Николаевна, заместитель исп.директора, +375296705562, office@rce.by