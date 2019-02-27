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Когда пенсии не хватает. Какие вакансии для пенсионеров есть на рынке труда

28.02.2019 14:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Когда пенсии не хватает. Какие вакансии для пенсионеров есть на рынке труда
После выхода на пенсию многие продолжают работать. © / Фото из открытых источников

Читаем объявления с ключевым словом «пенсионер» на одном из популярных белорусских сервисов по трудоустройству. Таковых набралось менее трех десятков.

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Особенностей белорусского рынка труда для пенсионеров две. Прежде всего, низкие зарплаты. В большинстве представленных объявлений зарплата либо не указана вовсе, либо не превышает 600 рублей. Получается: вышел на пенсию - хороших доходов не жди. А ведь на том же сервисе есть более 400 вакансий с зарплатой от 1000 руб., получить которые может человек со средним образованием без опыта работы.

Другое наблюдение: дискриминация в отношении пенсионеров по возрасту и полу. Есть вакансии, в которых прямо говорится, что на работу готовы взять пенсионера не старше 65 лет. По многим объявлениям требуются работники или только мужского, или только женского пола.


Когда пенсии не хватает. Какие вакансии для пенсионеров есть на рынке труда
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Метлу в руки

Преобладают вакансии продавцов и дворников. Например, на частичную занятость нужен продавец в столичный магазин хозяйственных товаров. Работать придется три дня в неделю с 9:00 до 19:00. Предлагают зарплату до 320 руб. В обязанности входят работа с кассовым аппаратом, прием и выкладка товаров и т.д. Но требуется опыт работы.

В торговый павильон возле метро нужен порядочный, честный и коммуникабельный продавец сувениров с опытом. Работа на полную занятость, оплата - 400-600 руб.

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А вот вакансия продавца с зарплатой 600-800 руб. Работать придется с утра до вечера, зато опыт неважен. При этом обязательный навык - знание белорусского языка.

На зарплату 300-350 руб. школа ищет дворника без вредных привычек. 400-500 руб. готовы заплатить уборщице на поломоечной машине в пром-зоне. Требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий с квалификацией маляра-штукатура. Зарплата назначается по результатам собеседования, но есть ограничения - возможно трудоустройство пенсионеров только до 65 лет.

Когда пенсии не хватает. Какие вакансии для пенсионеров есть на рынке труда
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Никакого алкоголя

Совсем мало вакансий с близкой к средней по стране зарплатой, то есть 960 руб. за 2018 год. Например, от 500 до 1000 руб. обещают пунктуальному непьющему токарю-фрезеровщику с опытом работы три года. От 800 руб. можно зарабатывать на должности инженера в одной из минских поликлиник. Причем предпочительна женщина. На полную занятость подыскивают фрезеровщика 4-6-го разряда, зарплата - до 1500 руб.

КСТАТИ

После выхода на пенсию многие минчане продолжают работать. Так, по данным комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, на учете в столице на начало февраля 2019 года состояли около 483 тысяч пенсионеров, из них 175 тыс. - работающие. Это 36%. Ничего удивительного: средний размер пенсий в Минске на начало месяца - около 407 руб.

 
Теги: Минск
 
 
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Несколько лет на пенсии. Жизненные обстоятельства вынудили снова искать работу. Какие вакансии есть в Минске? Сколько платят? В. Романович, Минск
 
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