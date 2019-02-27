Когда пенсии не хватает. Какие вакансии для пенсионеров есть на рынке труда

Читаем объявления с ключевым словом «пенсионер» на одном из популярных белорусских сервисов по трудоустройству. Таковых набралось менее трех десятков.

Другое наблюдение: дискриминация в отношении пенсионеров по возрасту и полу. Есть вакансии, в которых прямо говорится, что на работу готовы взять пенсионера не старше 65 лет. По многим объявлениям требуются работники или только мужского, или только женского пола.





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Метлу в руки

Преобладают вакансии продавцов и дворников. Например, на частичную занятость нужен продавец в столичный магазин хозяйственных товаров. Работать придется три дня в неделю с 9:00 до 19:00. Предлагают зарплату до 320 руб. В обязанности входят работа с кассовым аппаратом, прием и выкладка товаров и т.д. Но требуется опыт работы.

В торговый павильон возле метро нужен порядочный, честный и коммуникабельный продавец сувениров с опытом. Работа на полную занятость, оплата - 400-600 руб.

А вот вакансия продавца с зарплатой 600-800 руб. Работать придется с утра до вечера, зато опыт неважен. При этом обязательный навык - знание белорусского языка.

На зарплату 300-350 руб. школа ищет дворника без вредных привычек. 400-500 руб. готовы заплатить уборщице на поломоечной машине в пром-зоне. Требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий с квалификацией маляра-штукатура. Зарплата назначается по результатам собеседования, но есть ограничения - возможно трудоустройство пенсионеров только до 65 лет.

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Никакого алкоголя

Совсем мало вакансий с близкой к средней по стране зарплатой, то есть 960 руб. за 2018 год. Например, от 500 до 1000 руб. обещают пунктуальному непьющему токарю-фрезеровщику с опытом работы три года. От 800 руб. можно зарабатывать на должности инженера в одной из минских поликлиник. Причем предпочительна женщина. На полную занятость подыскивают фрезеровщика 4-6-го разряда, зарплата - до 1500 руб.

КСТАТИ

После выхода на пенсию многие минчане продолжают работать. Так, по данным комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, на учете в столице на начало февраля 2019 года состояли около 483 тысяч пенсионеров, из них 175 тыс. - работающие. Это 36%. Ничего удивительного: средний размер пенсий в Минске на начало месяца - около 407 руб.