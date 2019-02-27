Мошенник из Барановичей выманил под развитие бизнеса свыше $25 тыс.

Житель Барановичей задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.



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Как установили правоохранители, 42-летний неработающий горожанин с декабря 2015 года в течение трех лет под различными предлогами выманивал деньги у доверчивых граждан на развитие бизнеса. Потенциальным жертвам мошенник обещал хорошие проценты под займы. Денежные средства он планировал инвестировать в свою строительную компанию, которая, по его словам, довольно успешно работала в Минске. Кроме этого, деньги ему были необходимы для решения возникших финансовых и семейных проблем.

В настоящее время установлено шесть потерпевших, у которых он завладел денежными средствами на сумму более $25 тыс. По имеющейся у правоохранителей информации, пострадавших может быть больше.

По данному факту Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество) УК. Подозреваемый задержан. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества.