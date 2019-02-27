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«Алкашам места за рулем нет»: Лукашенко об ужесточении ответственности за «пьяную езду»

28.02.2019 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Александр Лукашенко поддерживает ужесточение ответственности для водителей, севших пьяными за руль. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом министра внутренних дел Игоря Шуневича, сообщает пресс-служба президента.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63912.php

«Алкашам места за рулем нет»: Лукашенко об ужесточении ответственности за «пьяную езду»

Фото: пресс-служба президента

Глава государства отметил, что в Беларуси предлагается ужесточить ответственность для тех, кто садится пьяным за руль.

«Вы пытаетесь предложить ужесточение ответственности по линии ГАИ. Оно и надо ужесточать: алкашам места за рулем нет. И тут должен быть жесткий спрос, особенно если это связано с тем, что ты сел за руль пьяный и убил человека. Тут разговоров быть не должно», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Напомним, год назад президент уже высказывался по поводу ужесточения наказания за правонарушения в нетрезвом состоянии, особенно за ДТП.

« …Если ты пьяный сел за руль. У нас первый раз сел — ничего. Второй раз — пожурим. В третий — отберем автомобиль. Задержали тебя в пьяном виде — никакого автомобиля и пожизненно тебя лишают соответствующих прав на управление транспортом!.. Жестоко, может быть. Но посмотрите на тех, кто погиб на дорогах. На их родственников. А если убили твоего ребенка? А мы, как мыши под вениками, прячемся и начинаем рассуждать, запретить ли продавать в каком-то углу алкоголь. В одном запретим — в другом купят. Должна быть соответствующая жестокая мера ответственности. И с этой точки зрения я жду предложений», — сказал тогда Александр Лукашенко.

Согласно постановлению Совета безопасности «Об обеспечении национальной безопасности Республики Беларусь», Генпрокуратуре совместно с Советом министров, Верховным судом и Администрацией президента до 1 июня 2018 года было порученовнести предложения об ужесточении в Беларуси наказания за правонарушения, совершенные в нетрезвом состоянии.

Как белорусских пьяных водителей наказывают сейчас?

Если ты попался впервые — получаешь штраф в 50−100 базовых (1275−2550 рублей) и 3 года лишения. Если второй раз в течение года — наступает уголовная ответственность: конфискация авто, в том числе не принадлежащего самому пьяному водителю, лишение прав уже на 5 лет с исправительными работами на срок до двух лет, арестом либо ограничением свободы и штрафом до 1000 базовых (25 500 рублей), а в ряде случаев — лишение свободы до двух лет.

 
 
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  Александр Лукашенко поддерживает ужесточение ответственности для водителей, севших пьяными за руль. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом...
 
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