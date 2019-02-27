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МВД предлагает начислять баллы злостным нарушителям ПДД, а потом лишать их прав

28.02.2019 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Министерство внутренних дел предлагает ввести в Беларуси балльную систему борьбы со злостными нарушителями правил дорожного движения. Об этом сообщил сегодня журналистам министр внутренних дел Игорь Шуневич, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63911.php

МВД предлагает начислять баллы злостным нарушителям ПДД, а потом лишать их прав

фото - иллюстрация с акции ГАИ (не нарушитель)

К предстоящему совещанию Президента Беларуси с силовым блоком МВД готовит пакет предложений. Одно из них - ужесточение ответственности для тех участников дорожного движения, которые умышленно неоднократно игнорируют ПДД, нарушают правила десятки раз за год.

"Мы предлагаем ввести балльную систему реагирования на нарушения в отношении таких граждан с перспективой временного лишения их возможности управлять транспортными средствами", - рассказал Игорь Шуневич.

По его словам, такая практика не ноу-хау и позволяет исключить возможности совершения тяжких преступлений на дороге. Система давно применяется во многих странах, и ее внедрение показывает положительные результаты.

"Балльная система работает достаточно просто: за определенные виды правонарушений в области дорожной безопасности будут начисляться баллы, и, когда гражданин будет набирать определенное количество баллов за эти правонарушения, он будет лишаться права на управление транспортным средством на определенное время", - пояснил министр.

По информации МВД, в целом в 2018 году число дорожно-транспортных происшествий снизилось на 2% до 3 348. Стало меньше погибших в них (589 человек погибли в 2017 году и 549 - в 2018 году) и раненых. Больше на 31,4% произошло автомобильных аварий с участием подростков, возросло количество погибших и раненных в них детей.

 
 
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  Министерство внутренних дел предлагает ввести в Беларуси балльную систему борьбы со злостными нарушителями правил дорожного движения. Об этом сообщил сегодня...
 
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