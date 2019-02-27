Алан Чочиев будет выступать за минское «Динамо». Это лучший друг Александра Кокорина

Минское «Динамо» подписало контракт с российским полузащитником Аланом Чочиевым, сообщает официальный сайт клуба.



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Алан Чочиев родился 7 сентября 1991 года. Выступал за молодежный состав ФК «Локомотив» (Москва). Впоследствии играл за ФК «Волгарь» (Астрахань) и ФК «Крылья Советов» (Самара).

Известно, что Чочиев является близким другом находящегося сейчас в СИЗО футболиста Александра Кокорина. Именно Алан организует акции в поддержку игрока.



Фото из личного архива

Год назад на свадьбе Чочиева Кокорин стрелял из пистолета.