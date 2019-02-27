|
Алан Чочиев будет выступать за минское «Динамо». Это лучший друг Александра Кокорина
Минское «Динамо» подписало контракт с российским полузащитником Аланом Чочиевым,
Алан Чочиев родился 7 сентября 1991 года. Выступал за молодежный состав ФК «Локомотив» (Москва). Впоследствии играл за ФК «Волгарь» (Астрахань) и ФК «Крылья Советов» (Самара).
Известно, что Чочиев является
Год назад на свадьбе Чочиева Кокорин
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» подписало контракт с российским полузащитником Аланом Чочиевым, сообщает официальный сайт клуба.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)