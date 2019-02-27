Белорусские феминистки то и дело попадают в СМИ, что неудивительно, ведь поводов хватает: очередная сексистская реклама, страсти вокруг закона о домашнем насилии, дискриминация женщин на работе и в личной жизни. Но за что на самом деле борются защитницы прав женщин в Беларуси? В студии TUT.BY восемь активисток феминистского движения поделились своим видением ситуации в нашей стране. Мы поговорили про кухню, секс, небритые подмышки, токсичные стереотипы и почитали злобные комментарии. Кстати о них: если вы решите зайти в комментарии под этим видео — берите огнетушитель, будет горячо.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Открою страшный секрет: мы тоже занимаемся сексом». Поговорили с феминистками о феминизме Поговорили с феминистками о том, почему место женщины в политике, а не на кухне, и какое отношение небритые подмышки имеют к борьбе за права.