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В Гродно запретили праздновать День воли

28.02.2019 14:07 — Разное | UDF  
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Иллюстрация: TUT.BY
Местные власти отказали организаторам празднования в праве устроить День Воли в городском парке.

«В парке имени Ж.-Э. Жилибера проведение массовых мероприятий не допускается», – говорится в ответе на обращение.

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Чиновники мотивировали отказ, сославшись на решение горисполкома «О местах проведения массовых мероприятий в Гродно» от 2011 года. Парк имени Жилибера не входит в список мест, где разрешено проводить такие мероприятия.


 
Теги: Гродно
 
 
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Местные власти отказали организаторам празднования в праве устроить День Воли в городском парке.
 
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