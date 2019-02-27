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Гродно запретили праздновать День воли" title="В Гродно запретили праздновать День воли" />

– говорится в ответе на обращение.Чиновники мотивировали отказ, сославшись на решение горисполкома «О местах проведения массовых мероприятий в Гродно» от 2011 года. Парк имени Жилибера не входит в список мест, где разрешено проводить такие мероприятия.