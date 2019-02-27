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Белорусский рубль укрепился сразу ко всем основным валютам
Иллюстрация: kp.by
В частности, курс доллара опустился на 0,0001 рубля - до 2,1384 BYN/USD.
Курс евро снизился лишь на 0,0003 рубля - до 2,4336 BYN/EUR.
Курс российского рубля упал на 0,0058 рубля - до 3,2463 BYN/100 RUB.
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По итогам валютных торгов 28 февраля белорусский рубль одновременно укрепился к доллару, евро и российскому рублю.
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