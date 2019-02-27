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"Бесконечные ноги": 47-летняя Кристина Орбакайте вышла на сцену в экстремальном мини

28.02.2019 13:49 — Разное | UDF  
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Кристина Орбакайте
Певица выступила на концерте «Песня года» в Санкт-Петербурге в ультракороткой кожаной юбке.

Кристина Орбакайте не устает экспериментировать в творчестве. 47-летняя артистка гастролирует с концертами, снимает новые клипы, играет на сцене театра «Современник» в спектакле «Двое на качелях» и воспитывает шестилетнюю дочь Клавдию.

Певице приходится жить на две страны, поскольку бизнес ее мужа Михаила Земцова находится в США.
23 февраля Орбакайте побывала в Санкт-Петербурге и приняла участие в концерте «Песня года». Артистка вышла на сцену в ультракороткой кожаной юбке, высоко обнажающей стройные ноги. «Девочки, поём и танцуем о любви», — подписала певица кадры с концерта, запечатлевшие ее смелый наряд.


Кристина также рассказала, что вместе с балетом «Тодес» готовится к выступлению в Большом Кремлевском дворце, который состоится 3 марта. Поклонники восхитились ее внешним видом и адресовали артистке искренние комплименты: «Какая вы красивая, стройная», «Восхитительная и вечно молодая», «Бесконечные ноги», «Платье супер, и сама огонь», «Какая фигура! Девочка», «У Кристины самые классные ноги России» «Умница, скромница, не выделывается, вообще молодец во всем» (орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.).


Кристина Орбакайте 9 марта 2005 года вышла замуж за американского бизнесмена российского происхождения Михаила Земцова. 30 марта 2012 года у супругов родилась дочь Клавдия. С 1986 года певица 11 лет жила в гражданском союзе с Владимиром Пресняковым — младшим, которому в мае 1991 года родила сына Никиту. 20-летний Дени — сын певицы от четырехлетнего романа с бизнесменом Русланом Байсаровым. Большую часть времени юноша живет в Великобритании, навещая маму и младшую сестру на каникулах.

 
 
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Певица выступила на концерте "Песня года" в Санкт-Петербурге в ультракороткой кожаной юбке.
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
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