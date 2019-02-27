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В Минске 23-летний водитель врезался в дерево и погиб. Комментарий ГАИ

28.02.2019 14:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вождение в нетрезвом виде стало причиной смертельного ДТП в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23-летний водитель не справился с управлением на закруглении дороги. Машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево. Молодой человек погиб.

В Минске 23-летний водитель врезался в дерево и погиб. Комментарий ГАИ

В Минске 23-летний водитель врезался в дерево и погиб. Комментарий ГАИ

Вслед за ним в кювет съехал еще один автомобиль. В салоне находились двое знакомых погибшего. У одного из них перелом, второй не пострадал.

В Минске 23-летний водитель врезался в дерево и погиб. Комментарий ГАИ

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
Сегодня ночью около 2.20 три товарища, по предварительной информации, после совместного распития спиртных напитков передвигались на двух автомобилях.

С наступлением весны мы видим, что больше человек позволяют себе в нетрезвом виде сесть за руль. Конечно же, это отражается на статистике.

Поэтому Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: если вы стали свидетелем того, что нетрезвый водитель сел за руль, обязательно позвоните по телефону 102 для того, чтобы, возможно, спасти чью-то жизнь или здоровье.

Добавим, за прошедшие сутки в результате ДТП погибли три человека, еще семь травмированы.

В Минске 23-летний водитель врезался в дерево и погиб. Комментарий ГАИ
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вождение в нетрезвом виде стало причиной смертельного ДТП в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23-летний водитель не справился с...
 
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Клiч Радзiмы
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