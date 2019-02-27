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Спасатели освободили застрявшего в прутьях вешалки двухмесячного щенка

28.02.2019 14:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 27 февраля около десяти вечера в Минске потребовалась помощь собаке, застрявшей в металлической вешалке.  

По сведениям Минского ГУМЧС, во время игры двухмесячный щенок породы джек-рассел-терьер застрял в металлических прутьях кованой вешалки. Самостоятельно питомец выбраться не сумел.  

Спасатели освободили застрявшего в прутьях вешалки двухмесячного щенка
Фото: Минское ГУМЧС  

Прибывшие на вызов сотрудники МЧС отрезали застрявшие куски вешалки, а затем осторожно извлекли их из тела животного. После этого пёс был доставлен в ветлечебницу.  

Спасатели освободили застрявшего в прутьях вешалки двухмесячного щенка
Фото: Минское ГУМЧС  

Ветеринары утверждают, что четверолапый пациент жив, с ним всё хорошо.  

Спасатели освободили застрявшего в прутьях вешалки двухмесячного щенка
Фото: Минское ГУМЧС  

Зимой 2019 года в Минске спасатели помогли собаке выбраться из ледяной воды. 

После спасения были найдены хозяева питомца – подробнее здесь.  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 27 февраля около десяти вечера в Минске потребовалась помощь собаке, застрявшей в металлической вешалке.   По сведениям Минского ГУМЧС, во время...
 
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