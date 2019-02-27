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Спасатели освободили застрявшего в прутьях вешалки двухмесячного щенка
Новости Беларуси. 27 февраля около десяти вечера в Минске потребовалась помощь собаке, застрявшей в металлической вешалке.
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Прибывшие на вызов сотрудники МЧС отрезали застрявшие куски вешалки, а затем осторожно извлекли их из тела животного. После этого пёс был доставлен в ветлечебницу.
Ветеринары утверждают, что четверолапый пациент жив, с ним всё хорошо.
Зимой 2019 года в Минске спасатели помогли собаке выбраться из ледяной воды.
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Новости Беларуси. 27 февраля около десяти вечера в Минске потребовалась помощь собаке, застрявшей в металлической вешалке. По сведениям Минского ГУМЧС, во время...
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