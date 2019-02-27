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В Минске две девочки ушли из школы, чтобы поехать в Литву
Новости Беларуси. В Минске искали пропавших школьниц.
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Родители рассказали, что отвели девочек на занятия танцами, а когда вернулись, чтобы забрать детей домой, то оказалось, что они уже ушли.
Были проведены проверочные мероприятия. Было установлено, что девочки покинули школу раньше, чем завершились танцевальные занятия. Дети направились в сторону вокзала.
Они были обнаружены у станции метро «Грушевка». В три часа ночи девочек передали родителям. Школьницы рассказали, что собирались поехать из Минска в Литву – там живут родственники одной из них.
С семьями были проведены профилактические мероприятия и обращено внимание родителей на необходимость психологического контакта с детьми.
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Новости Беларуси. В Минске искали пропавших школьниц. По информации ГУВД Мингорисполкома, вечером 27 февраля к правоохранителям обратились родители двух девочек....
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