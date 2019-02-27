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МВД предлагает ввести в Беларуси балльную систему борьбы с дорожными нарушителями

28.02.2019 13:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 28 февраля после встречи с главой государства Игорь Шуневич рассказал журналистам подробности предложенных МВД нововведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД предлагает ввести в Беларуси балльную систему борьбы с дорожными нарушителями

Что касается балльной системы для нарушителей ПДД, то это не является белорусским ноу-хау, подобная практика существует во многих странах.

МВД предлагает ввести в Беларуси балльную систему борьбы с дорожными нарушителями

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Балльная система работать будет достаточно просто: за определенные виды правонарушений в области дорожной безопасности будут начисляться баллы. И когда гражданин – водитель или пешеход – будут набирать определенное количество баллов за эти правонарушения, он будет лишаться права на управление транспортным средством на определенный период времени, дабы исключить возможность совершения более тяжкого правонарушения, в том числе преступления.

Доложил министр и о выполнении отдельных поручений главы государства. Речь шла в том числе об обеспечении экономической безопасности и противодействии коррупции. В 2018 году выявили более 6 тысяч уголовно наказуемых деяний. Из тенденций отметим сокращение фактов фальшивомонетничества, хищений с использованием служебных полномочий и фактов взяток.

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Новости Беларуси. 28 февраля после встречи с главой государства Игорь Шуневич рассказал журналистам подробности предложенных МВД нововведений, сообщили в...
 
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