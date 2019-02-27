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МВД предлагает ввести в Беларуси балльную систему борьбы с дорожными нарушителями
Новости Беларуси. 28 февраля после встречи с главой государства Игорь Шуневич рассказал журналистам подробности предложенных МВД нововведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что касается балльной системы для нарушителей ПДД, то это не является белорусским ноу-хау, подобная практика существует во многих странах.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Доложил министр и о выполнении отдельных поручений главы государства. Речь шла в том числе об обеспечении экономической безопасности и противодействии коррупции. В 2018 году выявили более 6 тысяч уголовно наказуемых деяний. Из тенденций отметим сокращение фактов фальшивомонетничества, хищений с использованием служебных полномочий и фактов взяток.
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Новости Беларуси. 28 февраля после встречи с главой государства Игорь Шуневич рассказал журналистам подробности предложенных МВД нововведений, сообщили в...
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