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«Обманули вас». Леди Гага впервые прокомментировала слухи о романе с Брэдли Купером

28.02.2019 13:35 — Разное | СТВ  
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Леди Гага впервые прокомментировала слухи о романе с актером Брэдли Купером.

Певица пришла на эфир late-night шоу Джимми Киммела, рассказала, как прошла церемония «Оскар» и какие впечатления остались после нее, а также показала свою награду.

«Обманули вас». Леди Гага впервые прокомментировала слухи о романе с Брэдли Купером
Фото: instagram.com/ladygaga

Не обошлось и без темы, которую уже несколько дней обсуждают в соцсетях – Леди Гаге и Брэдли Куперу приписывают роман. Актеры вместе снялись в фильме «Звезда родилась» и Леди Гага получила «Оскар» в номинации «Лучшая песня».

«Обманули вас». Леди Гага впервые прокомментировала слухи о романе с Брэдли Купером
Фото: instagram.com/ladygaga

На сцене композицию певица исполнила дуэтом вместе с Брэдли Купером. Интернет-пользователи сразу же отметили, насколько сильным получилось выступление. «Между ними настоящая «химия», – отметили они.

Ирина Шейк против Леди Гаги и упавший Рами Малек. Что обсуждают соцсети после церемонии «Оскар» (читать далее). 

Леди Гага эмоционально прокомментировала эти слухи. 

Леди Гага:
Во-первых, соцсети – это, откровенно говоря, санузел интернета. Люди увидели любовь. Но мы хотели, чтобы вы именно это и увидели. 

«Обманули вас». Леди Гага впервые прокомментировала слухи о романе с Брэдли Купером
Фото: instagram.com/ladygaga

«Shallow» – это песня о любви, а фильм «Звезда родилась» – это история любви. Мы усердно работали над этим номером целую неделю. Брэдли выступил не только режиссером фильма, но и автором всех музыкальных перфомансов. Я знала, что у него было видение того, как это должно выглядеть. Все, что вы видели, это все придумал он. Для нас обоих эта связь была очень важна. Когда вы поете песню о любви, вы хотите, чтобы люди это почувствовали.

Я – артистка. Считаю, что мы проделали прекрасную работу: обманули вас.

«Обманули вас». Леди Гага впервые прокомментировала слухи о романе с Брэдли Купером

Также певица привела в пример свой дуэт с Тони Беннеттом, с которым работала несколько лет и которым тоже приписывали роман на пустом месте.

В феврале этого года Леди Гага рассталась со своим женихом.

На церемонию «Оскар» Брэдли Купер пришел вместе с возлюбленной и матерью его дочери – российской моделью Ириной Шейк. Пара поддерживала друг друга и радовалась победе Леди Гаги.

«Обманули вас». Леди Гага впервые прокомментировала слухи о романе с Брэдли Купером

После победы певица написала, что была рада разделить свою награду вместе с «другом и гением».

«Обманули вас». Леди Гага впервые прокомментировала слухи о романе с Брэдли Купером
 
 
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Леди Гага впервые прокомментировала слухи о романе с актером Брэдли Купером. Певица пришла на эфир late-night шоу Джимми Киммела, рассказала, как прошла церемония...
 
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