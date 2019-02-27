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«Обманули вас». Леди Гага впервые прокомментировала слухи о романе с Брэдли Купером
Леди Гага впервые прокомментировала слухи о романе с актером Брэдли Купером.
Певица пришла на эфир late-night шоу Джимми Киммела, рассказала, как прошла церемония «Оскар» и какие впечатления остались после нее, а также показала свою награду.
Не обошлось и без темы, которую уже несколько дней обсуждают в соцсетях – Леди Гаге и Брэдли Куперу приписывают роман. Актеры вместе снялись в фильме «Звезда родилась» и Леди Гага получила «Оскар» в номинации «Лучшая песня».
На сцене композицию певица исполнила дуэтом вместе с Брэдли Купером. Интернет-пользователи сразу же отметили, насколько сильным получилось выступление. «Между ними настоящая «химия», – отметили они.
Леди Гага эмоционально прокомментировала эти слухи.
Леди Гага:
Я – артистка. Считаю, что мы проделали прекрасную работу: обманули вас.
Также певица привела в пример свой дуэт с Тони Беннеттом, с которым работала несколько лет и которым тоже приписывали роман на пустом месте.
В феврале этого года Леди Гага рассталась со своим женихом.
На церемонию «Оскар» Брэдли Купер пришел вместе с возлюбленной и матерью его дочери – российской моделью Ириной Шейк. Пара поддерживала друг друга и радовалась победе Леди Гаги.
После победы певица написала, что была рада разделить свою награду вместе с «другом и гением».
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Леди Гага впервые прокомментировала слухи о романе с актером Брэдли Купером. Певица пришла на эфир late-night шоу Джимми Киммела, рассказала, как прошла церемония...
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