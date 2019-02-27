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Блогер из Могилёва создал минский Курган Славы в Minecraft. Видеофакт
Новости Беларуси. 18-летний блогер из Могилёва Владислав Лукьянчук воссоздал Курган Славы в популярной компьютерной игре Minecraft.
В видео также приводятся краткие сведения о минском мемориале: в честь какого события был возведён памятник, когда он был построен и его основные характеристики.
Размещать на YouTube модели реальных зданий, построенных в Minecraft, Владислав начал около двух с половиной лет назад. За это время он успел воссоздать Дом Советов в Могилёве, гостиницу, диагностический центр и ратушу из того же города. В числе его работ Московские Триумфальные ворота.
Зимой 2018 года мы рассказывали о десяти достопримечательностях Беларуси, которые могут заинтересовать туристов.
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Новости Беларуси. 18-летний блогер из Могилёва Владислав Лукьянчук воссоздал Курган Славы в популярной компьютерной игре Minecraft. Видеозапись с новым творением...
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