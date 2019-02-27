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Минские спасатели помогли щенку, лапка которого застряла в вешалке
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В Минске вчера вечером беларуские спасатели оказали помощь щенку. Он, играясь, застрял в прутьях и не смог выбраться сам. Информация об этом
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В Минске вчера вечером беларуские спасатели оказали помощь щенку. Он, играясь, застрял в прутьях и не смог выбраться сам. Информация об этом появилась на сайте МЧС. ...
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