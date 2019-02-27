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Минские спасатели помогли щенку, лапка которого застряла в вешалке

28.02.2019 13:56 — Разное | KYKY  
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В Минске вчера вечером беларуские спасатели оказали помощь щенку. Он, играясь, застрял в прутьях и не смог выбраться сам. Информация об этом появилась на сайте МЧС. 



Щенку джек-рассел-терьера всего два месяца. Он «исследовал» кованую вешалку и застрял в ее металлических прутьях. Прибывшие на помощь спасатели оперативно справились с ситуаций: они отрезали застрявшие фрагменты прутьев, зафиксировали их положение и аккуратно извлекли из тела щенка. В процессе никто не пострадал.



Щенка тут же доставили в ветеринарную клинику. Там врачи сообщили, что собакой все в порядке. Не переживайте: эта история со счастливым концом.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске вчера вечером беларуские спасатели оказали помощь щенку. Он, играясь, застрял в прутьях и не смог выбраться сам. Информация об этом появилась на сайте МЧС. ...
 
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