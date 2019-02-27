В Минске вчера вечером беларуские спасатели оказали помощь щенку. Он, играясь, застрял в прутьях и не смог выбраться сам. Информация об этом появилась на сайте МЧС.







Щенку джек-рассел-терьера всего два месяца. Он «исследовал» кованую вешалку и застрял в ее металлических прутьях. Прибывшие на помощь спасатели оперативно справились с ситуаций: они отрезали застрявшие фрагменты прутьев, зафиксировали их положение и аккуратно извлекли из тела щенка. В процессе никто не пострадал.







Щенка тут же доставили в ветеринарную клинику. Там врачи сообщили, что собакой все в порядке. Не переживайте: эта история со счастливым концом.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минские спасатели помогли щенку, лапка которого застряла в вешалке В Минске вчера вечером беларуские спасатели оказали помощь щенку. Он, играясь, застрял в прутьях и не смог выбраться сам. Информация об этом появилась на сайте МЧС. ...