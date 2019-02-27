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TikTok оштрафовали на $5,7 млн – приложение собирало личные данные детей

28.02.2019 13:44 — Разное | KYKY  
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Разработчиков сервиса TikTok оштрафовала Федеральная торговая комиссия США на 5,7 миллиона долларов. Их обвинили в нарушении закона о защите конфиденциальности детей в интернете. Об этом сообщает ведомство на своем сайте.

TikTok – это платформа, при помощи которой можно создавать короткие музыкальные видео и проводить прямые эфиры. Федеральная торговая комиссия США обнаружила, что социальная сеть собирает личные данные детей до 13 лет без разрешения их родителей, то есть нелегально. В открытом доступе оказывалась следующая информация пользователей: их имена, адреса электронной почты, номера телефонов, фото и видео. А, напомним, речь идёт о несовершеннолетних. 

Изначально претензии поступили к Musical.ly – приложению, которое объединилось с сервисом TikTok ещё в 2017 году. Кроме этого, комиссия США потребовала, чтобы с TikTok удалили все видео, снятые детьми до 13 лет. 

Заявленная сумма штрафа стала рекордной в делах о подобных правонарушениях. Однако разработчики признали свою вину. Так, они выпустили обновление положения: оно запрещает детям до 13 лет размещать видео в TikTok и защищает их личные данные.

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Разработчиков сервиса TikTok оштрафовала Федеральная торговая комиссия США на 5,7 миллиона долларов. Их обвинили в нарушении закона о защите конфиденциальности...
 
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