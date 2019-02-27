TikTok оштрафовали на $5,7 млн – приложение собирало личные данные детей

Разработчиков сервиса TikTok оштрафовала Федеральная торговая комиссия США на 5,7 миллиона долларов. Их обвинили в нарушении закона о защите конфиденциальности детей в интернете. Об этом сообщает ведомство на своем сайте.

TikTok – это платформа, при помощи которой можно создавать короткие музыкальные видео и проводить прямые эфиры. Федеральная торговая комиссия США обнаружила, что социальная сеть собирает личные данные детей до 13 лет без разрешения их родителей, то есть нелегально. В открытом доступе оказывалась следующая информация пользователей: их имена, адреса электронной почты, номера телефонов, фото и видео. А, напомним, речь идёт о несовершеннолетних.

Изначально претензии поступили к Musical.ly – приложению, которое объединилось с сервисом TikTok ещё в 2017 году. Кроме этого, комиссия США потребовала, чтобы с TikTok удалили все видео, снятые детьми до 13 лет.

Заявленная сумма штрафа стала рекордной в делах о подобных правонарушениях. Однако разработчики признали свою вину. Так, они выпустили обновление положения: оно запрещает детям до 13 лет размещать видео в TikTok и защищает их личные данные.