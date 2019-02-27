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В январе средняя зарплата упала почти во всех районах Беларуси. Удержался только один

28.02.2019 14:45 — Разное | Tut.by  
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В январе средние зарплаты упали почти во всех районах Беларуси. Увеличить средние зарплаты, по данным Белстата, смогли только в одном районе из 112. И это вовсе не Солигорский район, который всегда выгодно отличается средними заработками. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменились зарплаты по всей стране после солидного роста в декабре прошлого года.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В январе средние зарплаты традиционно проседают: в них уже нет годовых бонусов и премий. В этом месяце падение составило 133 рубля. Но это в целом по стране. В разрезе районов ситуация выглядит по-другому.

5 фактов о средней зарплате в январе

  • Единственный район, который смог увеличить среднюю зарплату, — Крупский. Зарплаты здесь прибавили 41,60 рубля и составили в среднем без малого 800 рублей.
  • Во всех остальных районах зарплаты падали. Например, в Солигорском районе — на 595,60 рубля сразу! Теперь здесь зарабатывают в среднем 1 514,7 рубля.
  • Что интересно, оставаясь самым «богатым» в стране, Солигорский район потерял чуть больше, чем средняя зарплата самого «бедного» района. Это звание снова у Шарковщины (579,3 рубля). Недалеко ушел и Мстиславский район (580,9 рубля). Эти районы единственные в стране со средней зарплатой до 600 рублей.
  • Если в декабре прошлого года сразу 11 районов Беларуси заплатили своим работникам больше 1000 рублей в среднем, то сейчас эта цифра для многих снова перестала быть реальной. На данный момент стране только 5 районов, где зарплата превышает пресловутые «попиццот»: кроме Солигорского это Минский, Речицкий, Жлобинский и Дзержинский районы. В Жодино средняя зарплата в январе составила 1 203,3 рубля, в Новополоцке — 1 111,7 рубля.
  • Почти каждый второй район (если быть точным — 51 из 112) показали в январе среднюю зарплату не больше 700 рублей.
 
 
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