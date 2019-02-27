Дзве 11-гадовыя мінскія школьніцы збіраліся ўцячы ў Літву. Як інфармуе прэс-служба сталічнай міліцыі, бацькі адвялі іх на танцы ў школу, а калі прыйшлі забіраць дахаты, высветлілася, што дзяўчынкі ўжо сышлі. І накіраваліся ў бок вакзалу. Каля 23-й гадзіны бацькі звярнуліся ў Партызанскае РУУС і паведамілі, што дзеці больш за чатыры гадзіны не выходзяць на сувязь.

Школьніц удалося аператыўна знайсці супрацоўнікам інспекцыі па справах непаўналетніх. Дзяўчынкі знаходзіліся каля станцыі метро "Грушаўка". А 3-й гадзіне ночы іх перадалі бацькам.

Школьніцы патлумачылі свой учынак тым, што хацелі з'ехаць да сваякоў адной з дзяўчынак, якія жывуць у Літве. Міліцыянеры правялі з сем'ямі падлеткаў "прафілактычныя мерапрыемствы", каб не дапусціць у будучым падобных здарэнняў.