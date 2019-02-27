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Дзве 11-гадовыя мінскія школьніцы збіраліся ўцячы ў Літву
pixabay.com
Дзве 11-гадовыя мінскія школьніцы збіраліся ўцячы ў Літву.
Школьніц удалося аператыўна знайсці супрацоўнікам інспекцыі па справах непаўналетніх. Дзяўчынкі знаходзіліся каля станцыі метро "Грушаўка". А 3-й гадзіне ночы іх перадалі бацькам.
Школьніцы патлумачылі свой учынак тым, што хацелі з'ехаць да сваякоў адной з дзяўчынак, якія жывуць у Літве. Міліцыянеры правялі з сем'ямі падлеткаў "прафілактычныя мерапрыемствы", каб не дапусціць у будучым падобных здарэнняў.
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pixabay.com Дзве 11-гадовыя мінскія школьніцы збіраліся ўцячы ў Літву. Як інфармуе прэс-служба сталічнай міліцыі, бацькі адвялі іх на танцы ў школу, а калі прыйшлі...
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