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Дзве 11-гадовыя мінскія школьніцы збіраліся ўцячы ў Літву

28.02.2019 14:24 — Разное | Euroradio  
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Дзве 11-гадовыя мінскія школьніцы збіраліся ўцячы ў Літву
pixabay.com

Дзве 11-гадовыя мінскія школьніцы збіраліся ўцячы ў Літву. Як інфармуе прэс-служба сталічнай міліцыі, бацькі адвялі іх на танцы ў школу, а калі прыйшлі забіраць дахаты, высветлілася, што дзяўчынкі ўжо сышлі. І накіраваліся ў бок вакзалу. Каля 23-й гадзіны бацькі звярнуліся ў Партызанскае РУУС і паведамілі, што дзеці больш за чатыры гадзіны не выходзяць на сувязь.

Школьніц удалося аператыўна знайсці супрацоўнікам інспекцыі па справах непаўналетніх. Дзяўчынкі знаходзіліся каля станцыі метро "Грушаўка". А 3-й гадзіне ночы іх перадалі бацькам.

Школьніцы патлумачылі свой учынак тым, што хацелі з'ехаць да сваякоў адной з дзяўчынак, якія жывуць у Літве. Міліцыянеры правялі з сем'ямі падлеткаў "прафілактычныя мерапрыемствы", каб не дапусціць у будучым падобных здарэнняў.

 
 
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pixabay.com Дзве 11-гадовыя мінскія школьніцы збіраліся ўцячы ў Літву. Як інфармуе прэс-служба сталічнай міліцыі, бацькі адвялі іх на танцы ў школу, а калі прыйшлі...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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