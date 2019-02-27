Россельхознадзор не снял ограничения на поставки «Беловежских деликатесов»

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«Брестский мясокомбинат» и ЧПУП «15 авеню» получили разрешения на поставки в Россию – временные ограничения сняты. В отношении «Беловежских деликатесов» ограничения сохраняются.

Раннее белорусская сторона направила запрос в Россельхознадзор с просьбой согласовать снятие ограничений на поставки трех предприятий, сообщили в пресс-службе ведомства. Российская сторона приняла решение согласовать открытие только двух при условии сохранения режима «усиленный лабораторный контроль». Что касается предприятия ИООО «Беловежские деликатесы», то Россельхознадзор счел невозможным снятие действующих ограничений ввиду неоднократного выявления российскими лабораториями кокцидиостатиков (декоквината) в колбасных изделиях.

Россельхознадзор предложил белорусской стороне представить материалы расследования причин нарушений требований ЕАЭС, а также информацию о принятых мерах в отношении этого предприятия.