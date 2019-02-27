В Беларусбанке предупреждают о вредоносных письмах

Факты вредоносной рассылки якобы от имени Беларусбанка выявлены в интернете.

Об этом сообщается на сайте ОАО «АСБ Беларусбанк».

Там отметили, что в интернете рассылаются электронные письма с вредоносным вложением якобы от имени банка с адреса электронной почты info@belarusbank.by .

В компании предупреждают, что при получении подобных писем необходимо обязательно связаться с контакт-центром по телефону 147.