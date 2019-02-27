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В Беларусбанке предупреждают о вредоносных письмах

28.02.2019 14:51 — Разное | БДГ  
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Факты вредоносной рассылки якобы от имени Беларусбанка выявлены в интернете.

Об этом сообщается на сайте ОАО «АСБ Беларусбанк».

Там отметили, что в интернете рассылаются электронные письма с вредоносным вложением якобы от имени банка с адреса электронной почты info@belarusbank.by.

В компании предупреждают, что при получении подобных писем необходимо обязательно связаться с контакт-центром по телефону 147.

Это не первые вредоносные продукты, внедряемые мошенниками. Ранее сообщалось, что злоумышленники в Instagram представляются Беларусбанком и предлагают выиграть приз.

 
 
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Факты вредоносной рассылки якобы от имени Беларусбанка выявлены в интернете. Об этом сообщается на сайте ОАО «АСБ Беларусбанк».
 
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