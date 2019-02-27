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В Беларусбанке предупреждают о вредоносных письмах
Факты вредоносной рассылки якобы от имени Беларусбанка выявлены в интернете.
Об этом
Там отметили, что в интернете рассылаются электронные письма с вредоносным вложением якобы от имени банка с адреса электронной почты
В компании предупреждают, что при получении подобных писем необходимо обязательно связаться с контакт-центром по телефону 147.
Это не первые вредоносные продукты, внедряемые мошенниками. Ранее
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Факты вредоносной рассылки якобы от имени Беларусбанка выявлены в интернете. Об этом сообщается на сайте ОАО «АСБ Беларусбанк».
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