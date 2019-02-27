ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Белавиа» предлагает слетать в Астану, Одессу, Тбилиси и Ростов за 10 евро

28.02.2019 14:54 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
«Белавиа» предлагает слетать в Астану, Одессу, Тбилиси и Ростов за 10 евро
Фото из открытых источников

Авиакомпания «Белавиа» определила очередные четыре направления, на которые распространяются экспериментальные тарифы. В список попали российский Ростов-на-Дону, украинская Одесса, грузинский Тбилиси, а также столица Казахстана Астана.

«Белавиа» предлагает слетать в Астану, Одессу, Тбилиси и Ростов за 10 евро «Белавиа» открывает прямой рейс из Минска в Таллинн

Сообщается, что стоимость билетов в одну сторону по этим направлениям составит 10 евро плюс таксы и сборы, туда-обратно – 20 евро плюс таксы и сборы. При этом приобрести дешевые билеты можно только в определенное время – 28 февраля 2019 года с 9.30 до 23.59 по белорусскому времени.

Полет необходимо совершить с 1 по 31 марта 2019 года (дата возврата по второму купону). Представители авиакомпании обращают внимание, что акционные билеты можно приобрести только на сайте перевозчика и вернуть их в случае отмены путешествия нельзя. Количество билетов по акции ограничено.

Напомним, «Белавиа» в рамках действующего 30-дневного безвизового режима с 2 ноября 2018 года ввела экспериментальные тарифы по большинству направлений регулярной сети маршрутов авиакомпании. Стоимость авиабилетов по некоторым направлениям снижена до 75%. Ранее пассажирам предлагали приобрести дешевые билеты в Ригу, Хельсинки, Ереван, Воронеж, Батуми, Харьков, Брюссель, Женеву, Алматы, Санкт-Петербург, Прагу и по другим направлениям.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская авиакомпания представила новые экспериментальные тарифы.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларусбанке предупреждают о вредоносных письмах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика