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В Минске открыли первую FinTech-лабораторию

28.02.2019 14:55 — Разное | Myfin  
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В Минске открыли первую FinTech-лабораторию
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Запуск лаборатории – один из новых форматов взаимодействия банка и вуза. По результатам первого набора будет приниматься решение о масштабировании программы, что позволит десяткам студентов стать ее участниками. Это предоставит им шанс получить полезные навыки, соотнести свои идеи с мировыми трендами, получить качественную экспертизу. Раскладка занятий будет интегрирована в текущее расписание студентов таким образом, чтобы совмещать их с классическим вузовским обучением.

 
 
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БПС-Сбербанк открыл на базе Белорусского государственного университета первую FinTech-лабораторию.
 
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Клiч Радзiмы
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Газета Авангард
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Ивьевский край
Полымя
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Светлы шлях
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