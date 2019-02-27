В Минске открыли первую FinTech-лабораторию

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Запуск лаборатории – один из новых форматов взаимодействия банка и вуза. По результатам первого набора будет приниматься решение о масштабировании программы, что позволит десяткам студентов стать ее участниками. Это предоставит им шанс получить полезные навыки, соотнести свои идеи с мировыми трендами, получить качественную экспертизу. Раскладка занятий будет интегрирована в текущее расписание студентов таким образом, чтобы совмещать их с классическим вузовским обучением.