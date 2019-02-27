До 10 лет тюрьмы за русский язык: в Украине принимают закон о языке









“Завтра мы должны начать рассматривать закон о функционировании украинского языка как государственного. Это очень важный закон — это наш политический долг в этом созыве… Мы сделаем все, чтобы этот закон приняли. Почему? Потому что согласно опросам Центра Разумкова, 85% украинцев считают украинский язык родным, государственным. Закон, который мы хотим принять, защитит права всех украинцев, проживающих в Украине”, — сказал Николай Княжицкий, председатель парламентского комитета по культуре и духовности, 27 февраля с трибуны Верховной Рады.





По его словам, после отмены так называемого закона «Колесниченко-Кивалова» Конституционным судом в языковом вопросе возникла правовая лазейка — не существует закона, регулирующего статус украинского языка как государственного. Это должно быть исправлено.





В первом чтении, в октябре прошлого года, был принят законопроект “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. Голосование было проблематичным. Необходимые 261 «за» на экране системы голосования «Рада» загорается только с седьмой попытки.





Ко второму чтению депутаты в документ внесли более двух тысяч изменений.









Самые важные пункты законопроекта:





Единственным официальным языком в Украине является украинский язык.





Все претенденты на гражданство Украины должны сдать экзамен на знание украинского языка. После принятия закона этот пункт сработает через два года. В течение этого времени Национальная комиссия по стандартам украинского языка (новое учреждение, которое будет создано) должна разработать процедуру и алгоритм языкового тестирования.





Украинский язык становится обязательным для владения представителей центральных органов исполнительной власти Украины и Автономной Республики Крым, нардепов, судей, прокуроров, адвокатов, нотариусов, медицинских работников, учителей. Все встречи, мероприятия и рабочее общение во властных структурах, в том числе в Крыму, в рамках государственной и муниципальной деятельности должны проходить на украинском языке. Если организатор сочтет необходимым использовать другой язык, «он обеспечит перевод на государственный язык».





Языковые требования для государственных чиновников, старших должностных лиц и выборных представителей определяются и соблюдаются Национальной комиссией по государственным языковым стандартам — Центром украинского языка. Кроме того, создается Терминологический центр украинского языка.





В детских садах, школах образование — на украинском языке, но параллельное обучение коренных жителей разрешено. В университетах лекции также проводятся на украинском языке, но они также разрешены на одном из языков ЕС.





До 1 января 2025 года ВНО можно сдать не только на украинском (это не относится к преподавателям иностранных языков), но и по запросу на родном языке. После 1 января 2025 года только на украинском языке.

В науке через год после принятия закона о языке планируется полная украинизация. То есть защита диссертации возможна только на украинском или английском языке.





Через два года после прохождения документа в кинотеатрах и театрах должен звучать украинский язык. Спектакли и фильмы на иностранном языке должны иметь субтитры. «В кинотеатрах иностранные фильмы можно показывать на языке оригинала, сопровождая субтитрами на украинском языке, и общее количество показов таких фильмов не должно превышать 10% от общего количества показов в месяц в кинотеатре», — говорится в законопроекте.





Газеты и журналы получают 2,5 года на адаптацию и издание половины тиража на украинском языке.





СМИ должны перейти на украинский течение двух лет после принятия закона. Длительность теле- и радиовещания и речи на иностранном языке не может превышать 10% от дневного времени передачи для национальных каналов и 20% для региональных и местных каналов.





В течение двух лет издатели должны перейти на новые языковые требования — публиковать не менее 50% книг на украинском языке. В книжных магазинах по крайней мере 50% книг на полках должны быть на украинском.

Компьютерные программы должны быть через полтора года на украинском языке.





Дается полтора года для того, чтобы все учреждения обслуживания, и кафе, и химчистки, перешли на украинский язык. Меню, инструкции, этикетки и т.д. должны быть переведены на украинский язык.





Спустя шесть месяцев после принятия закона вся реклама в стране (в печатных средствах массовой информации, на телевидении, «внешняя») должна публиковаться на украинском или языке стран ЕС.





Через год после принятия закона в медицинских учреждениях все документы переводятся на украинский язык.

Украинский транспорт будет переведен на украинский в течение года. Пассажиров следует обслуживать на украинском языке, но по желанию вы можете перейти на другой язык.





Введена новая позиция — омбудсмен по языку, который получит права отмененных языковых инспекторов. Он может требовать документы или их копии и другую информацию, в том числе с ограниченным доступом, свободно посещать органы власти, любые предприятия и учреждения, присутствовать на их заседаниях, получать документы или их копии и другую информацию по запросу от любого предприятия, независимо от формы собственности, государственных учреждений, политических партий, юридических лиц частного права.









Система штрафов





Рассматривая проект о языках в первом чтении, высказывалась большая критика идеи создания института языковых инспекторов, которые должны следить за исполнением закона и накладывать штрафы. Обсуждение закончилось отменой языковых инспекторов, но нормы языковых санкций остались.





А обязанности инспекторов были переданы языковому омбудсмену. Уполномоченный по вопросам государственного языка будет следить за соблюдением закона, принимать жалобы, делать рекомендации, выписывать акты и накладывать штрафы.





Как будут наказывать





На 3400-6800 гривен государственный служащий и политик будет оштрафован, если выражает свои мысли в рабочее время не на государственном языке.





На 3400-5100 гривен — то же, совершенное учителями, врачами, спортсменами, художниками.





На 6800-8500 гривен печатные СМИ будут наказаны, если издание будет напечатано без тиража на украинском языке.





До 10 лет лишения свободы за попытку ввести двуязычие или многоязычие в Украине или в одном регионе.





Кто поддержит закон





В октябре прошлого года 261 депутат проголосовал за «языковой» законопроект. Получит ли этот документ поддержку во втором чтении? Скорее всего, да. Точные прогнозы эксперты не дают.





«Языковой законопроект может изменить электоральные балансы. Поэтому к его голосованию будут подходить весьма скрупулезно», — сказал политолог Алексей Якубин.





Накануне голосования практически все депутаты, которые ранее были частью широкой демократической коалиции, обещали поддержку закона: БПП, “Народный фронт”, “Самопомощь”, “Батькивщина”, Радикальная партия. Против выступают во фракции «Оппозиционный блок».





«Несмотря на предвыборную триаду президента «Армия. Мова. Вира», пропрезидентская фракция не будет торопиться с языковым вопросом. Спешить будут медленно, рассматривая все правки. Порошенко нужна поддержка и украиноязычных, и русскоязычных избирателей. Так что постараются соблюсти балансы», — комменитирует политический аналитик Вадим Карасев.