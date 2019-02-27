Лыжники из трех стран задержаны в рамках дела о допинге в Австрии

Как выяснилось, расследование продолжается несколько месяцев. Под подозрение попала базирующаяся в Эрфурте криминальная структура, сформированная, предположительно, вокруг врача Марка С. Структуру подозревают в том, что в течение нескольких лет она снабжала спортсменов запрещенными препаратами, чтобы улучшить результаты на домашних и международных соревнованиях. Это позволило получить нелегальные доходы.





В Зеефельде были арестованы два члена преступной группы и пять ведущих спортсменов — два из Австрии, один из Казахстана и два из Эстонии. Также проведены обыски в семи домах. Кроме того, задержаны врач Марк С. и его 40-летний немецкий сообщник.





В свою очередь Всемирное антидопинговое агентство сообщило, что оказывало содействие австрийским и немецким следователям, которые проводили антидопинговый рейд на ЧМ в Зеефельде.





"WADA может подтвердить, что поддерживало тесную связь с правоохранительными органами в связи с антидопинговыми рейдами, которые проводила полиция Австрии и Германии. Эти рейды являются частью более масштабной полицейской операции, и WADA предоставляло информацию и другую помощь властям", — говорится в релизе WADA.





Пока в агентстве не могут дать другие комментарии, так как операция пока не закончена.



