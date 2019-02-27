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Лыжники из трех стран задержаны в рамках дела о допинге в Австрии

28.02.2019 14:10 — Разное | Партизан  
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Девять человек, среди которых спортсмены из Австрии, Эстонии и Казахстана, были задержаны в рамках совместного рейда правоохранительных органов Германии и Австрии во время чемпионата мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зеефельде, сообщается на официальном сайте Федерального управления уголовной полиции Австрии.

Как выяснилось, расследование продолжается несколько месяцев. Под подозрение попала базирующаяся в Эрфурте криминальная структура, сформированная, предположительно, вокруг врача Марка С. Структуру подозревают в том, что в течение нескольких лет она снабжала спортсменов запрещенными препаратами, чтобы улучшить результаты на домашних и международных соревнованиях. Это позволило получить нелегальные доходы.

В Зеефельде были арестованы два члена преступной группы и пять ведущих спортсменов — два из Австрии, один из Казахстана и два из Эстонии. Также проведены обыски в семи домах. Кроме того, задержаны врач Марк С. и его 40-летний немецкий сообщник.

В свою очередь Всемирное антидопинговое агентство сообщило, что оказывало содействие австрийским и немецким следователям, которые проводили антидопинговый рейд на ЧМ в Зеефельде.

"WADA может подтвердить, что поддерживало тесную связь с правоохранительными органами в связи с антидопинговыми рейдами, которые проводила полиция Австрии и Германии. Эти рейды являются частью более масштабной полицейской операции, и WADA предоставляло информацию и другую помощь властям", — говорится в релизе WADA.

Пока в агентстве не могут дать другие комментарии, так как операция пока не закончена.


 
 
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Девять человек, среди которых спортсмены из Австрии, Эстонии и Казахстана, были задержаны в рамках совместного рейда правоохранительных органов Германии и...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
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Вороновская газета
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Полымя
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