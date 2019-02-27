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Белорусский рубль завершил февраль скромным укреплением ко всем валютам
Белорусский рубль удачно для себя завершил февраль, укрепившись сразу ко всем основным валютам и по итогам 28 февраля, и по итогам всего месяца.
Курс доллара опустился лишь 0,0001 рубля до 2,1384 BYN/USD.
Напомним, что на торгах в понедельник доллар оказался на минимуме за 66 дней, а потом за период со вторника по четверг он подорожал всего на 0,0017 рубля. Таким образом, курс американской валюты продолжает оставаться вблизи минимальных значений за последние 2 месяца.
Курс евро снизился лишь на 0,0003 рубля до 2,4336 BYN/EUR.
Европейская валюта по итогам торгов понедельника оказалась на минимуме за 69 дней. Затем к четвергу её курс вырос на 0,0076 рубля.
Курс российского рубля упал на 0,0058 рубля до 3,2463 BYN/100 RUB и оказался на минимуме за 37 дней.
Российский рубль существенно подешевел за последние три дня торгов — минус 0,0301 рубля, а с начала февраля уже на 0,0435 рубля.
Итоги февраля 2019 для белорусского рубля
Сразу все валюты подешевели к белорусскому рублю в ходе февральских торгов:
курс доллара снизился на 0,53% (−0,0115 BYN);
курс евро обвалился на 1,57% (−0,0389 BYN);
курс российского рубля упал на 1,32% (−0,0435 BYN);
значение корзины валют уменьшилось на 1,13%.
Итоги валютного рынка Беларуси с начала 2019 года
курс доллара опустился на 0,99% (−0,0214 BYN);
курс евро обвалился на 1,61% (−0,0398 BYN);
курс российского рубля подскочил вверх на 4,29% (+0,1335 BYN);
значение корзины валют выросло на 1,50%.
Россия
Российский рубль третий раз подряд девальвировался к доллару и евро. Официальные курсы иностранных валют Центробанка россии на завтра выросли:
курс доллара поднялся на 13 копеек до 65,8895 RUB/USD;
курс евро вырос на 14 копеек до 74,9691 RUB/EUR.
За февраль официальный курс доллара в РФ подорожал на 53 копейки, а евро на 52 копейки.
Напомним, что в понедельник Банк России опустил евро до минимума за 6,5 месяцев, а доллар до минимума за 4 месяца.
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Белорусский рубль удачно для себя завершил февраль, укрепившись сразу ко всем основным валютам и по итогам 28 февраля, и по итогам всего месяца.
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