ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский рубль завершил февраль скромным укреплением ко всем валютам

28.02.2019 14:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Белорусский рубль удачно для себя завершил февраль, укрепившись сразу ко всем основным валютам и по итогам 28 февраля, и по итогам всего месяца.

Курс доллара опустился лишь 0,0001 рубля до 2,1384 BYN/USD.

Напомним, что на торгах в понедельник доллар оказался на минимуме за 66 дней, а потом за период со вторника по четверг он подорожал всего на 0,0017 рубля. Таким образом, курс американской валюты продолжает оставаться вблизи минимальных значений за последние 2 месяца.

Курс евро снизился лишь на 0,0003 рубля до 2,4336 BYN/EUR.

Европейская валюта по итогам торгов понедельника оказалась на минимуме за 69 дней. Затем к четвергу её курс вырос на 0,0076 рубля.

Курс российского рубля упал на 0,0058 рубля до 3,2463 BYN/100 RUB и оказался на минимуме за 37 дней.

Российский рубль существенно подешевел за последние три дня торгов — минус 0,0301 рубля, а с начала февраля уже на 0,0435 рубля.

Итоги февраля 2019 для белорусского рубля

Сразу все валюты подешевели к белорусскому рублю в ходе февральских торгов:

курс доллара снизился на 0,53% (−0,0115 BYN);
курс евро обвалился на 1,57% (−0,0389 BYN);
курс российского рубля упал на 1,32% (−0,0435 BYN);

значение корзины валют уменьшилось на 1,13%.

Итоги валютного рынка Беларуси с начала 2019 года

курс доллара опустился на 0,99% (−0,0214 BYN);
курс евро обвалился на 1,61% (−0,0398 BYN);
курс российского рубля подскочил вверх на 4,29% (+0,1335 BYN);

значение корзины валют выросло на 1,50%.


Россия

Российский рубль третий раз подряд девальвировался к доллару и евро. Официальные курсы иностранных валют Центробанка россии на завтра выросли:

курс доллара поднялся на 13 копеек до 65,8895 RUB/USD;
курс евро вырос на 14 копеек до 74,9691 RUB/EUR.

За февраль официальный курс доллара в РФ подорожал на 53 копейки, а евро на 52 копейки.

Напомним, что в понедельник Банк России опустил евро до минимума за 6,5 месяцев, а доллар до минимума за 4 месяца.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский рубль удачно для себя завершил февраль, укрепившись сразу ко всем основным валютам и по итогам 28 февраля, и по итогам всего месяца.
 
Новости дня
Новости разные
 
Спасатели освободили застрявшего в прутьях вешалки двухмесячного щенка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика