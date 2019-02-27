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А как же сроки давности? Пальчиса хотят судить за "Ночь расстрелянных поэтов"
Политического блогера Эдуарда Пальчиса, который сейчас принимает активное участие в подготовке празднования «БНР-101», вызывают в суд 1 марта.
Как рассказал Пальчис «
Речь идет аж о «Ночи расстрелянных поэтов», которая прошла в Куропатах 29 октября 2018 года.
«Хотя прошел уже срок давности, дело отправили на какую-то доработку — это у них такой новый лайфхак, похоже, — считает Эдуард Пальчис. — Это типичная, кажется, политика властей во время подготовки к Дню Воли (25 марта). В прошлом году они тоже возбудили дело, потом приостановили, и сразу после 25-го пересмотрели и присудили штраф. Возможно, и сейчас хотят сделать какой-то знак или намек, но я его плохо понимаю».
Пока что из числа активистов празднования «БНР-101» повестку получил только Пальчис.
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Политического блогера Эдуарда Пальчиса, который сейчас принимает активное участие в подготовке празднования «БНР-101», вызывают в суд 1 марта.
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