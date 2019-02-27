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А как же сроки давности? Пальчиса хотят судить за "Ночь расстрелянных поэтов"

28.02.2019 13:47 — Разное | Партизан  
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Политического блогера Эдуарда Пальчиса, который сейчас принимает активное участие в подготовке празднования «БНР-101», вызывают в суд 1 марта.



Как рассказал Пальчис «Нашей Ниве», рассматривать дело будет судья Семенов В. С. по административной статье 23.34 — «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Речь идет аж о «Ночи расстрелянных поэтов», которая прошла в Куропатах 29 октября 2018 года.

«Хотя прошел уже срок давности, дело отправили на какую-то доработку — это у них такой новый лайфхак, похоже, — считает Эдуард Пальчис. — Это типичная, кажется, политика властей во время подготовки к Дню Воли (25 марта). В прошлом году они тоже возбудили дело, потом приостановили, и сразу после 25-го пересмотрели и присудили штраф. Возможно, и сейчас хотят сделать какой-то знак или намек, но я его плохо понимаю».

Пока что из числа активистов празднования «БНР-101» повестку получил только Пальчис.


 
 
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Политического блогера Эдуарда Пальчиса, который сейчас принимает активное участие в подготовке празднования «БНР-101», вызывают в суд 1 марта.
 
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