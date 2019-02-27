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Золотых унитазов не хватает? На здание Верховного суда Лукашенко выделяет еще 16 млн

28.02.2019 13:23 — Разное | Партизан  
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В 2019 году на строительство здания Верховного суда Беларуси в границах пр-та Победителей–ул. Орловской в Минске выделяется 15,8 миллиона рублей из резервного фонда Лукашенко.
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Это предусмотрено Государственной инвестиционной программой на 2019 год, которая официально опубликована 28 февраля.

Напомним, сметная стоимость строительства здания Верховного суда составляет 166 миллионов рублей, на 1 января израсходовано 109,5 миллиона рублей.

Включены ли выделяемые из резервного фонда деньги в сметную стоимость, неизвестно.



Например, статуя Фемиды в холле здания стоила белорусскому бюджету 800 тысяч долларов; для стройки приобрели мраморных плит на 1 миллион 146 тысяч рублей, гранита — на 5,7 миллиона рублей; герб и надпись "Верховный Суд Республики Беларусь" стоили 224 тысячи рублей; хрустальная люстра для холла, где стоит Фемида, — 187 тысяч.

Официальное открытие нового здания Верховного суда запланировано на 5 апреля.

 
Теги: Минск
 
 
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В 2019 году на строительство здания Верховного суда Беларуси в границах пр-та Победителей–ул. Орловской в Минске выделяется 15,8 миллиона рублей из резервного фонда...
 
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