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Золотых унитазов не хватает? На здание Верховного суда Лукашенко выделяет еще 16 млн
В 2019 году на строительство здания Верховного суда Беларуси в границах пр-та Победителей–ул. Орловской в Минске выделяется 15,8 миллиона рублей из резервного фонда Лукашенко.
Это предусмотрено Государственной инвестиционной программой на 2019 год, которая официально
Напомним, сметная стоимость строительства здания Верховного суда составляет 166 миллионов рублей, на 1 января израсходовано 109,5 миллиона рублей.
Включены ли выделяемые из резервного фонда деньги в сметную стоимость, неизвестно.
Например, статуя Фемиды в холле здания стоила белорусскому бюджету 800 тысяч долларов; для стройки приобрели мраморных плит на 1 миллион 146 тысяч рублей, гранита — на 5,7 миллиона рублей; герб и надпись "Верховный Суд Республики Беларусь" стоили 224 тысячи рублей; хрустальная люстра для холла, где стоит Фемида, — 187 тысяч.
Официальное открытие нового здания Верховного суда запланировано на 5 апреля.
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В 2019 году на строительство здания Верховного суда Беларуси в границах пр-та Победителей–ул. Орловской в Минске выделяется 15,8 миллиона рублей из резервного фонда...
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