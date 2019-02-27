Золотых унитазов не хватает? На здание Верховного суда Лукашенко выделяет еще 16 млн

опубликована 28 февраля. Это предусмотрено Государственной инвестиционной программой на 2019 год, которая официально28 февраля.





Напомним, сметная стоимость строительства здания Верховного суда составляет 166 миллионов рублей, на 1 января израсходовано 109,5 миллиона рублей.





Включены ли выделяемые из резервного фонда деньги в сметную стоимость, неизвестно.













Например, статуя Фемиды в холле здания стоила белорусскому бюджету 800 тысяч долларов; для стройки приобрели мраморных плит на 1 миллион 146 тысяч рублей, гранита — на 5,7 миллиона рублей; герб и надпись "Верховный Суд Республики Беларусь" стоили 224 тысячи рублей; хрустальная люстра для холла, где стоит Фемида, — 187 тысяч.





Официальное открытие нового здания Верховного суда запланировано на 5 апреля.