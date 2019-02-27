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Праздничным концертом в Солигорске отметили День защитников Отечества

28.02.2019 — Разное | Soligorsk News  
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20 февраля 2019 0:15 2106

Праздничным концертом в Солигорске отметили День защитников Отечества

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

День защитника Отечества – праздник настоящих мужчин. 23 февраля мы не только вспоминаем героические подвиги предков, но и отдаем дань мужеству и благородству любимых представителей сильного пола. Претерпевший с течением времени множество изменений, этот праздник сохранил свое первоначальное патриотическое настроение, ставшее основой единения граждан разных возрастов и социальных положений.

Праздничным концертом в Солигорске отметили День защитников Отечества
Праздничным концертом в Солигорске отметили День защитников Отечества
Праздничным концертом в Солигорске отметили День защитников Отечества
Праздничным концертом в Солигорске отметили День защитников Отечества

В преддверии этого праздничного дня, в благодарность и память нашим защитникам Отечества, 19 февраля в танцевальном фойе Дворца культуры г. Солигорска состоялся праздничный концерт «Защитникам Отечества посвящается…», в котором приняли участие представители Солигорского райисполкома, РОВД, МЧС, военного комиссариата и ветераны Великой Отечественной войны.

Праздничным концертом в Солигорске отметили День защитников Отечества
Праздничным концертом в Солигорске отметили День защитников Отечества
Праздничным концертом в Солигорске отметили День защитников Отечества
Праздничным концертом в Солигорске отметили День защитников Отечества
Праздничным концертом в Солигорске отметили День защитников Отечества
Праздничным концертом в Солигорске отметили День защитников Отечества

С поздравительным словом перед гостями выступил председатель Солигорского районного исполнительного комитета Олег Поскробко.

— Важнейшую роль в деле обеспечения мира и стабильности на белорусской земле играют Вооруженные Силы. Основу боевого потенциала нашей армии составляет прочный сплав высокой технической оснащенности, профессионального мастерства и несокрушимого морального духа. Вооруженные Силы Республики Беларусь – надежный щит Родины, гарант её независимости и территориальной целостности, — сказал председатель Солигорского районного исполнительного комитета Олег Поскробко.

Праздничным концертом в Солигорске отметили День защитников Отечества

Председатель Солигорского Совета депутатов Алла Калеева также адресовала теплые слова благодарности присутствующим.

После приветственного слова в адрес виновников торжества, председатель Солигорского районного исполнительного комитета Олег Григорьевич Поскробко и председатель Солигорского Совета депутатов Алла Васильевна Калеева за высокий профессионализм, успехи, достигнутые в служебной деятельности, примерную трудовую дисциплину вручили награды лучшим военнослужащим военного комиссариата Солигорского и Любанского районов.

Праздничным концертом в Солигорске отметили День защитников Отечества
Праздничным концертом в Солигорске отметили День защитников Отечества

За добросовестную и многолетнюю службу, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей многим военнослужащим в торжественной обстановке были вручены почетные грамоты и благодарности военного комиссариата Солигорского и Любанского районов Минской области.

Праздничным концертом в Солигорске отметили День защитников Отечества

Также были вручены Благодарности представительницам прекрасного пола, которые служат в подразделениях МЧС, милиции, военного комиссариата от общественной организации «Белорусский союз женщин». Почетную миссию выполнила председатель Солигорской районной организации общественного объединения “Белорусский союз женщин” Оксана Анатольевна Куклицкая.

У Белорусского союза женщин есть очень хорошая традиция. В преддверие праздника Дня защитника Отечества проходит акция «БЛАГОРОДСТВО».

За большой личный вклад по поддержке женского движения, активную работу по организации социально значимых мероприятий, по патриотическому и нравственному воспитанию Благодарностями Солигорской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» и книгой «Светлый облик Солигорщины» были отмечены: военный комиссар Солигорского и Любанского районов Минской области Николай Николаевич Шепелевич, начальник Солигорского городского и районного отдела по чрезвычайным ситуациям, полковник внутренней службы Владимир Геннадьевич Ефанков и начальник отдела внутренних дел Солигорского райисполкома, подполковник милиции Александр Александрович Шаровар.

Праздничным концертом в Солигорске отметили День защитников Отечества
Праздничным концертом в Солигорске отметили День защитников Отечества
Праздничным концертом в Солигорске отметили День защитников Отечества
Праздничным концертом в Солигорске отметили День защитников Отечества

Праздничный концерт, посвященный Дню защитников Отечества, — это определенная атмосфера, эмоции, репертуар. О патриотизме, любви к Родине, о долге защищать страну и народ, говорили, пели, читали стихи. Отдельным блоком в концерте была выделена тема Великой Отечественной войны. В знак благодарности и уважения в в торжественной обстановке были вручены цветы ветеранам ВОВ от организаторов мероприятия.

Не забыли организаторы праздничного мероприятия вспомнить Афганскую войну и напомнить зрителям о подвигах воинов–интернационалистов.

В честь тех, о ком уже было сказано, а также тех, кто стоит на страже законности и порядка, заботится о нашей безопасности (сотрудники МВД, МЧС, представители комитета государственной безопасности, прокуратуры, следственного комитета и т.д.) звучало немало слов благодарности и признания.

Праздничным концертом в Солигорске отметили День защитников Отечества
Праздничным концертом в Солигорске отметили День защитников Отечества
Праздничным концертом в Солигорске отметили День защитников Отечества

Концерт порадовал хорошими номерами, которые в той или иной мере касались военной темы: песни военных лет, песни о матерях и любимых, не дождавшихся своих мужчин из зон военных действий. Зрители особенно теплыми аплодисментами встречали танцевальные, вокальные и инструментальные композиции в исполнении детских творческих коллективов.

Хорошее настроение всем присутствующим дарили коллективы Дворца культуры г. Солигорска ОАТ «Искорка», ОАТ «Спадчына», КСТ «Адреналин», театр музыки и поэзии «Созвучие», а также самодеятельные артисты Светлана Атопкина, Андрей Цуба, Кристина Кисличук, Лариса Леонова, Татьяна Зинукова, Александра Шарова, Ольга Гринько.

Концерт ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь удался на славу.

Фоторепортаж подготовил Эдуард КИДЯЕВ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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20 февраля 2019 0:15 2106 Праздничным концертом в Солигорске отметили День...
 
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