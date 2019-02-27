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Внешний госдолг Беларуси уменьшился с начала года на 1,1%

28.02.2019 15:18 — Разное | БДГ  
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По состоянию на 1 февраля 2019 года государственный долг страны составил 44,9 млрд рублей, сократившись на 0,4 млрд, что равно 1,0%.

Об этом сообщает на своем интернет-ресурсе министерство финансов Беларуси.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 февраля 2019 года составил $16,7 млрд, снизившись с начала года на $0,2 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,1%.

В январе были привлечены внешние государственные займы на сумму $59,9 млн:

  • $51,8 млн от правительства РФ;
  • $6,9 млн – от МБРР;
  • $1,2 млн – от ЕБРР.

В январе наша страна погасила $299,2 млн госдолга: $209,2 млн ушло Экспортно-импортному банку Китая, $90 млн – правительству РФ.

Внутренний госдолг в январе сократился на 8,7 млн рублей (0,1%) и стал равен 8,9 млрд рублей.

В этот период внутренние государственные облигации для юридических и физлиц не размещались. Погашено валютных государственных облигаций для физических лиц на сумму 400 долларов США.

Данные приведены с учетом курсовых разниц.
 

 
 
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По состоянию на 1 февраля 2019 года государственный долг страны составил 44,9 млрд рублей, сократившись на 0,4 млрд, что равно 1,0%.
 
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