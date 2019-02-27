

В Солигорске в честь Дня Защитника Отечества прошёл патриотический конкурс (ФОТОРЕПОРТАЖ). Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий.

В преддверии Дня защитников Отечества, 16 февраля текущего года в универсальном зале Дворца культуры г. Солигорска состоялся гражданско-патриотический конкурс «Вперёд, ребята, будущие солдаты!». Мероприятие прошло в универсальном зале Дворца культуры. Организатором конкурса выступил ГУ «Дворец культуры г. Солигорска».

Основные цели данного мероприятия: пропаганда здорового образа жизни, развитие творческой активности молодежи, воспитание у молодежи любови к Родине, уважения к ее защитникам, стремление служить Отечеству.



Главными партнёрами проведения конкурсной программы «Вперёд, ребята, будущие солдаты!» выступили: Солигорская районная организация Республиканского общественного объединения «Белая Русь» и Государственное учреждение «Дворец культуры г. Солигорска».















В конкурсе приняли участие 12 парней с учреждений образования г. Солигорска. Собравшиеся на конкурс могли наблюдать как участники демонстрируют не только свою отличную физическую подготовку, быстроту реакции, но и эрудицию и гибкость мышления. Все болельщики переживали за свои команды.









Конкурсная программа состояла из 7 заданий. Первый из них — конкурс-викторина «Армейская смекалка». Конкурсанты показали свою теоретическую подготовку.



Во втором конкурсе «Хозяйственный солдат» ребята соревновались на скорость и качество в пришивании пуговиц. В следующем конкурсе под названием «Наряд на кухню» ребята на скорость и качественное выполнение чистили картофель.















Четвертый конкурс назывался «Разборка и сборка автомата», где ребятам за максимально короткое время нужно было собрать и разобрать автомат.



Как известно, современный солдат всегда должен быть готов быстро встать в строй по тревоге. Этому был посвящен последний конкурс «Рота – подъём!». Участники на скорость одевали форму.











Очень часто исход боя зависит от меткости артиллеристов. В следующем конкурсе под названием «Снайпер» участники продемонстрировали меткость.



В последнем конкурсе «БОГАТЫРЬ» участники должны были за 30 секунд выполнить комплекс силовых упражнений на приседание, затем на отжимание. Ребята блестяще справились с заданием.















Жюри в состав которого вошли: начальник группы территориальной обороны военного комиссариата Солигорского и Любанского районов Минской области, капитан Павел Иванович Палазник, председатель Солигорской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Лариса Ивановна Жукова, участковый инспектор Инспекции по делам несовершеннолетних Солигорского РОВД, старший лейтенант милиции Илона Александровна Петруша и председатель жюри — заместитель начальника отдела по идеологической работе и кадровому обеспечению Солигорского ГРОЧС, капитан внутренней службы Александр Иванович Казарин оценивало качество и время выполнения задания, уровень физической подготовленности, эрудицию, креативность, способность легко адаптироваться к различным ситуациям.









Прекрасное настроение между конкурсами дарили солисты — Александра Шарова, Андрей Цуба, Кристина Кисличук, Светлана Атопкина, Кристина Бузикова и коллектив современного танца «АДРЕНАЛИН» Дворца культуры г. Солигорска.

















Но конкурс есть конкурс. По итогам конкурсной программы места распределились следующим образом: 3 место – учащийся ГУО «Средняя школа №14 г. Солигорска» Сергей Пышник, 2 место занял учащийся ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска» Всеволод Сущеня и абсолютным победителем стал учащийся ГУО «Средняя школа №2 г. Солигорска» Станислав Ефимович, заняв 1 место.



Победители конкурса были награждены дипломом и ценными подарками от спонсоров — ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» и Солигорская РОО «Белая Русь».



Все участники также были награждены дипломами за участие и памятными призами от спонсоров и организаторов мероприятия.

Фоторепортаж подготовил Марк Новицкий.