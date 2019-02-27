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Сбитый в Кашмире индийский пилот был вооружен пистолетом Glock
Среди вещей
Это сверхкомпактная модель, которую можно скрытно носить под легкой одеждой. Ее легко опознать по наличию опоры для большого пальца и канавки для пальцев на обеих сторонах рукоятки, чтобы помочь руке удерживать оружие в правильном положении. Пистолет отличается небольшим весом — всего 560 граммов.
Напомним: два
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Это сверхкомпактная модель, которую можно скрытно носить под легкой одеждой.
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