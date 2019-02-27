Сбитый в Кашмире индийский пилот был вооружен пистолетом Glock

Среди вещей сбитого 27 февраля в Кашмире индийского пилота МиГ-21 оказалось личное оружие. Судя по фотографии, опубликованной в Telegram, это 10-зарядный пистолет Glock 26 Gen3 калибра 9×19 mm.



Фото: «Военный обозреватель»

Это сверхкомпактная модель, которую можно скрытно носить под легкой одеждой. Ее легко опознать по наличию опоры для большого пальца и канавки для пальцев на обеих сторонах рукоятки, чтобы помочь руке удерживать оружие в правильном положении. Пистолет отличается небольшим весом — всего 560 граммов.

Напомним: два самолета Военно-воздушных сил Индии были сбиты утром в среду над линией контроля между странами в воздушном пространстве Пакистана. Об этом сообщил в Twitter официальный представитель пакистанских Вооруженных сил Асиф Гафур.