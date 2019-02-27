В рамках Единого дня безопасности пройдет республиканская проверка системы оповещения





Завтра, 1 марта, в рамках акции «Единый день безопасности» пройдет проверка системы оповещения населения, органов управления и сил Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

Система оповещения организована в соответствии с требованиями постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2014 г. № 1118 «Об утверждении Положения о системе оповещения населения, органов управления и сил Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны». Перечень субъектов, задействованных в оповещении, определен совместным постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства связи и информатизации и Министерства информации от 7 декабря 2015 г. № 42/27/9 «Об установлении перечня субъектов системы оповещения на республиканском уровне».

В проверке системы оповещения будут участвовать операторы сотовой связи, которые за счет собственных средств проведут SMS-рассылку. В главном меню интерактивного телевидения IPTV «ZALA» запустят бегущую строку. Кроме того, бегущие строки будут проверены также на телеканалах Белтелерадиокомпании, «ОНТ», «Столичное телевидение» и «РТР-Беларусь».

Протестируют и работу оборудования отправки информации через радиовещательные станции УКВ-диапазона, а также оборудования для общедоступного пакета телевидения. Отдельно будет выполнена проверка оповещения членов комиссий по чрезвычайным ситуациям, дежурно-диспетчерских служб, руководителей предприятий с использованием стоек централизованного вызова и автоматизированных систем оповещения личного состава областных и Минского городского управлений МЧС.

Спасатели просят отнестись с пониманием к необходимости подобной проверки.