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Россия и Беларусь будут развивать сотрудничество в антимонопольной сфере
28.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Сотрудничество в области защиты конкуренции приобрело силу межправительственного соглашения, которое накануне заключили в Союзном государстве, сообщает
Документ подписали глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев и министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович.
Основная задача соглашения заключается в создании правовой базы для развития взаимодействия между профильными ведомствами стран при выявлении и пресечении нарушений антимонопольного законодательства.
В ФАС подписанный документ назвали «первым двусторонним белорусско-российским договором, закрепляющим инструменты практического взаимодействия при правоприменении: координацию правоприменительной деятельности, проведение проверок, в том числе совместных, одновременное вынесение решений по делам».
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Документ подписали глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев и министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир...
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