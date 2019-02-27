Россия и Беларусь будут развивать сотрудничество в антимонопольной сфере

Сотрудничество в области защиты конкуренции приобрело силу межправительственного соглашения, которое накануне заключили в Союзном государстве, сообщает БЕЛТА .

Документ подписали глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев и министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович.

Основная задача соглашения заключается в создании правовой базы для развития взаимодействия между профильными ведомствами стран при выявлении и пресечении нарушений антимонопольного законодательства.

В ФАС подписанный документ назвали «первым двусторонним белорусско-российским договором, закрепляющим инструменты практического взаимодействия при правоприменении: координацию правоприменительной деятельности, проведение проверок, в том числе совместных, одновременное вынесение решений по делам».