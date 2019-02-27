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1 марта в Беларуси снова пройдет проверка системы оповещения населения

28.02.2019 15:12 — Разное | Аргументы и факты  
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1 марта в Беларуси снова пройдет проверка системы оповещения населения
pixabay.com

Как сообщили представители Министерства по чрезвычайным ситуациям, 1 марта в Беларуси в рамках Единого дня безопасности пройдет республиканская проверка системы оповещения.

1 марта в Беларуси снова пройдет проверка системы оповещения населения Спасательные технологии. Научно-инновационные разработки МЧС

В частности, в проверке примут участие мобильные операторы. Это значит, что некоторым абонентам может прийти SMS-сообщение с примерным текстом: «Проводится проверка системы оповещения». Владельцу телефона в данном случае не нужно предпринимать никаких действий.

Кроме того, специальная бегущая строка появится в главном меню интерактивного телевидения IPTV «ZALA», а также на телеканалах Белтелерадиокомпании, «ОНТ», «Столичное телевидение» и «РТР-Беларусь».

Специалисты протестируют работу оборудования отправки информации через радиовещательные станции УКВ-диапазона, а также оборудования для общедоступного пакета телевидения. Отдельно выполнят проверку оповещения членов комиссий по ЧС, дежурно-диспетчерских служб, руководителей предприятий с использованием стоек централизованного вызова и автоматизированных систем оповещения личного состава областных и Минского городского управлений МЧС.

Отметим, что это не первая проверка системы оповещения населения за последний месяц. Подобное мероприятие уже было проведено 19 февраля.

 
 
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