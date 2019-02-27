Горецкие музыканты вернулись с дипломами из Могилева

Воспитанники Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства Павел Лукутин и Александр Шляхтицев завоевали дипломы Лауреатов III степени в первом открытом конкурсе исполнителей на баяне и аккордеоне «Могилевские напевы».





На конкурс в Могилев съехалось более 90 человек. Среди участников были как молодые, так и опытные музыканты со всех уголков Беларуси, а также из Литвы и Латвии. Оценивало конкурсантов международное жюри высокого уровня, в составе которого — известные профессиональные музыканты.

Напомним, что это не первая награда Александра Шляхтицева за последнее время. На недавнем конкурсе «Гармоника» он также был удостоен звания Лауреата III степени.

Поздравляем наших музыкантов с победой и желаем им и творческому коллективу школы дальнейших побед!

Заместитель директора по воспитательной работе ДШИиВХМ Мария Новикова

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