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Горецкие музыканты вернулись с дипломами из Могилева
28.02.2019 — Разное | Горецкий вестник
Воспитанники Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства Павел Лукутин и Александр Шляхтицев завоевали дипломы Лауреатов III степени в первом открытом конкурсе исполнителей на баяне и аккордеоне «Могилевские напевы».
На конкурс в Могилев съехалось более 90 человек. Среди участников были как молодые, так и опытные музыканты со всех уголков Беларуси, а также из Литвы и Латвии. Оценивало конкурсантов международное жюри высокого уровня, в составе которого — известные профессиональные музыканты.
Напомним, что это не первая награда Александра Шляхтицева за последнее время. На
Поздравляем наших музыкантов с победой и желаем им и творческому коллективу школы дальнейших побед!
Заместитель директора по воспитательной работе ДШИиВХМ Мария Новикова
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Воспитанники Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства Павел Лукутин и Александр Шляхтицев завоевали дипломы Лауреатов III степени в первом...
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