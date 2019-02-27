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В Паршино открылся кафетерий. Что там есть?

28.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Горецкое райпо открыло кафетерий в Паршино. Население встретило это событие с радостью. Вечер прошел оживленно. Среди посетителей были не только местные жители, но и компании из города.

 

В Паршино открылся кафетерий. Что там есть?
Помещение кафетерия, где был раньше промышленный магазин, пустовало три года, рассказала заместитель председателя правления Горецкого райпо по торговле Ирина Кустикова.

 

Идею с кафе местное население подсказало  инженеру по технике безопасности райпо Дмитрию Клачкову — он сам живет в Паршино. Дмитрий озвучил предложение начальству и то стало превращать его в реальность. Не было сомнений, что кафетерий будет востребован. Ведь подобные места отдыха райпо имеет в пяти агрогородках: Ленино, Ректа, Маслаки, Горы и Добрая.

— В кратчайшие сроки был проведен ремонт на 80 м2, подведена вода, оборудовано по санитарным нормам специальное место для мытья посуды, — говорит Ирина Кустикова. — Отделка деревом и креативные постеры по периметру помещения создают уютную атмосферу.

 

В ремонте старались ограничиться минимальными затратами. Поставили бильярдный стол. Час игры стоит всего 5 рублей.

 

 

В Паршино открылся кафетерий. Что там есть?

 

Открытие кафетерия обеспечило новое рабочее место. Начальник отдела кадров райпо Галина Макарова порекомендовала руководству кандидатуру жительницы Паршино Натальи Шаповаловой. Выбор на девушку пал не случайно. Хотя по специальности она оператор почтовой связи, однако со сферой продаж Наталья знакома. Раньше она работала официантом-барменом в «Авеню» и в «Отдыхе», продавцом в промтоварном магазине в Паршино.

— Посовещавшись с домочадцами, приняла предложение попробовать себя в роли буфетчицы, — признается Наталья. — Декретный отпуск заканчивается через полгода. Все равно нужно было бы искать работу. Вероятнее всего, в Горках. Значит, ожидала бы ежедневная дорога в город и назад. А этот кафетерий на месте. Остается привыкнуть к графику работы с шести вечера до часа ночи.

 

В Паршино открылся кафетерий. Что там есть?
Буфетчица приветливо встречает каждого посетителя и предлагает все, что есть в ассортименте.

 

В новом кафетерии есть продукция собственного производства: кондитерские изделия, пирожки, замороженные блинчики и пицца. Подогреть в микроволновке — и готово. Есть чипсы, сухарики и орешки, безалкогольные напитки и спиртное. В ближайшее время в кафетерии планируют поставить еще фритюрницу и, возможно, кофе-машину.

 

В Паршино открылся кафетерий. Что там есть?
Цены здесь весьма приемлемы. Ориентировались, прежде всего, на местного жителя.

 

Главная цель была не сверхприбыль, а услуга для населения. Чтобы кафетерий стал хорошим местом отдыха и общения как для семей с детьми, так и для дружеских компаний. И это уже подтвердилось. Каждый вечер здесь есть посетители. Выручка в день открытия составила почти 400 рублей.

По словам Ирины Кустиковой, в интерьере кафетерия и по ассортиментной группе еще будут доработки. А как снег сойдет и подсохнет земля, займутся благоустройством прилегающей территории.

 

Валерия Дроздовская

Фото Михаила Левцова


 
Теги: Могилев
 
 
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  Горецкое райпо открыло кафетерий в Паршино. Население встретило это событие с радостью. Вечер прошел оживленно. Среди посетителей были не только местные жители,...
 
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