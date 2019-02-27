Начальник Минского областного управления МЧС встретился с трудовым коллективом РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» 

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В среду, 27 февраля в РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» состоялась встреча начальника Минского областного управления МЧС Сергея Лапановича с трудовым коллективом.

В своем выступлении Сергей Васильевич отметил, что сегодня пожары являются одним из самых серьезных видов бедствий, и то, как важно знать и соблюдать правила пожарной безопасности. Он привел примеры пожаров с детской гибелью, обратил внимание на важность приобретения и установки автономных пожарных извещателей и иные вопросы безопасности жизнедеятельности. После познавательной беседы был продемонстрирован фильм «Цена мгновения», который не оставил равнодушным ни одного зрителя. После просмотра присутствующие задали вопросы и получили на них компетентные ответы.





Мероприятие прошло в рамках акции «Единый день безопасности» и было направлено на предупреждение пожаров и других чрезвычайных ситуаций, а также на предотвращение травматизма и гибели людей от внешних причин.

Для работников организации были подготовлены интерактивные площадки, где участники районного клуба юных спасателей-пожарных «Ястребы» и активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных проверяли знания основ безопасности, проводили тестирование, вручали наглядно-изобразительную продукцию, призывающую всегда помнить о безопасности. Также ребята провели презентацию мобильного приложения «МЧС Беларуси. Помощь рядом», ознакомили участников мероприятия с его функциями и возможностями, а также помогли установить его всем желающим.

















В завершении на территории предприятия была организована демонстрация пожарной аварийно-спасательной техники и оборудования. Всем желающим была дана возможность поближе ознакомиться с техникой, надеть боевую одежду спасателей и сделать памятную фотографию. Но самым запоминающимся стало практическое занятие по использованию первичных средств пожаротушения, где каждый желающий смог научиться правильно ликвидировать загорание при помощи огнетушителя.

Несвижский РОЧС.