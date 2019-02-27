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В Минске две 11-летние школьницы сбежали из школы и хотели уехать в Литву

28.02.2019 15:30 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске две 11-летние школьницы сбежали из школы и хотели уехать в Литву
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел вечером 27 февраля. Около 11 часов вечера в милицию обратились родители двух 11-летних девочек. Они сообщили, что их дети более четырех часов не выходят на связь.

В Минске две 11-летние школьницы сбежали из школы и хотели уехать в Литву УВД: в Гродно всю ночь искали трех пропавших восьмилетних девочек

Родители пояснили, что отвели детей в школу на занятия по танцам, но, когда пришли их забрать домой, выяснилось, что они уже ушли. Как пояснила официальный представитель Партизанского РУВД Минска Лилиана ЖИЛЕНКОВА, правоохранители установили, что девочки покинули школу раньше, чем закончились занятия, и, предположительно, направились в сторону железнодорожного вокзала.

Вскоре девочки были найдены возле станции метро «Грушевка». Их жизни и здоровью ничего не угрожает, детей передали родителям. Школьницы пояснили, что собирались поехать в Литву, где живет родственница одной из девочек.

Лилиана Жиленкова обратила внимание, что сотрудники милиции провели профилактическую беседу с родителями школьниц, чтобы не допустить подобных инцидентов в дальнейшем.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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К счастью, девочек вовремя нашли сотрудники милиции.
 
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