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«Побежали за Джаредом Лето всей толпой». Посмотрите, с какими рокерами фотографируются белорусы
11 февраля мы запустили
Екатерина и Джаред Лето в шапке-ушанке
Екатерина Куликович из Минска словила фронтмена американской рок-группы 30 Seconds to Mars, которая, к слову, 15 июля снова
— Мне всегда очень нравилось творчество этой группы, особенно ее вокалист Джаред Лето. В последний раз коллектив приезжал в 2015 году. Я не смогла пойти на концерт, но мне удалось словить Джареда на Немиге. Я следила за его жизнью в туре в Snapchat, на одном из его фото я сразу узнала Немигу и через 5 минут после публикации побежала туда. Понять, куда пошел Джаред, было не просто. Я даже пыталась сравнивать облака на фото с небом возле нас!
Мы с подругой обошли всю Немигу, но потом по толпе бегущих сверстников поняли, в каком направлении мчать. Когда наконец его увидели, просто не могли поверить, что это он. Лето сказал, что нас очень много, так что он сделает одно общее фото и опубликует в Snapchat. Я постаралась стать прямо возле Джареда, приобнимая его. После фото он перебежал проспект Победителей. Сначала мы помахали ему рукой, а потом побежали за ним всей толпой. После этого он бегал по дворам, прыгал через заборы, ориентировался лучше минчан — так что встретить его снова было невозможно. Но это был очень классный день, после которого я поняла, что мечты могут сбываться.
Дарья и пушистая вокалистка Evanescence
Даша из Минска внезапно встретилась с солисткой Evanescence в Литве:
— Я стараюсь не пропускать значимых для меня концертов в Минске и во всех окружающих столицах. Внезапная встреча с солисткой Evanescence Эми Ли у меня произошла в Тракае в 2016 году. Когда мы с мужем узнали, что они будут выступать прямо во дворике замка, сразу купили билеты. Взяли отгулы и поехали: к моменту, когда мы туда добрались, до концерта оставалось часа четыре.
Июнь, хорошая погода, решили погулять. Там вообще очень хорошо и приятно: река, плавают уточки, люди в лодочках — полное умиротворение. Обошли замок вокруг, вернулись к главным воротам — и тут из них вышла Эми Ли! Вот так, просто, одна, никакой охраны. В пушистом кардигане и в огромных солнечных очках, в руке — стакан с кофе.
У меня аж в горле пересохло от неожиданности, зашептала мужу: «Это она! — Точно она? — Да она, конечно! Что будем делать?». А я придерживаюсь позиции, что специально караулить знаменитостей — это моветон. Например, стоять у отеля или у клуба после концерта — нет (потому что человек, скорее всего, устал и встречаться ни с кем не планировал), а вот сфотографироваться на заранее согласованном мит-энд-грите или при случайной встрече — нормально. По итогу я подбежала к ней, сказала, мол, экскьюзми, дорогая Эми, будет ли окей, если мы с вами сфотографируемся? А она не просто согласилась, но и обрадовалась. Конечно, говорит, с удовольствием! Взяла мой телефон, отдала гитаристу и сама меня обняла. Я тогда тоже ее обняла, было очень тепленько и пушисто. Он сделал пару кадров, я их поблагодарила и сообщила, что мы — фром Беларусь и очень их музыку лав, вери мач. Эми приложила руку к груди — мол, очень приятно и спасибо, что приехали — и села в лодочку. А мы пошли выкладывать фотографию в инстаграм (и народ, что характерно, заценил — поставили аж 160 лайков).
На концерте мы стояли в первом ряду, орали все песни, а в конце даже поймали медиатор. Поездка удалась!
Инга и Hard Rock Hallelujah
Инга Ласмане из Гродно уже 15 лет является поклонницей «Евровидения»:
— За это время мне удалось не только увидеть многих участников и победителей музыкального форума разных лет, но и сфотографироваться с ними, взять автограф или даже интервью для газеты, в которой я работаю. Но одну встречу три года назад я никогда не забуду. Есть что-то мистическое в том, что произошла она в пятницу 13 мая — за день до финала «Евровидения-2016» в Стокгольме.
Едва сойдя с парома, я поспешила не в хостел и не в Евродеревню, а к «Глубен Арене». Именно здесь с самого утра дежурили преданные еврофаны в надежде поймать кого-то из восходящих звезд (вдруг он станет следующим победителем?) или гостей конкурса. Через пару часов, собрав с десяток росчерков и селфи, я устала и решила отдохнуть перед ночной Евровечеринкой. Но, поднимаясь по лестнице, внизу вдруг заметила ЕГО. Того, при виде кого впечатлительные бабульки начинают креститься. В своем жутком костюме и на огромных платформах к черному входу арены размашисто шагал Мистер Лорди.
Помните монстров, орущих «Хард рок, аллилуйа!», которым в 2006 году проиграл Дима Билан? Так вот, Мистер Лорди — вокалист той самой финской хард-рок-группы Lordi. Признаться, вживую главный монстр «Евровидения» выглядел еще более устрашающе. Не удивительно, что многие просто остолбенели и лишь провожали его взглядом. Мистер Лорди уже завернул за угол. Сейчас или никогда! Я бросилась вдогонку. Но даже в кроссовках едва поспевала за ним. «Мистер Лорди! Подождите, пожалуйста!» — выпалила я. И — о чудо! — он услышал и остановился. Запыхавшись, я подбежала к нему и попросила о фотографии. Хотела еще сказать что-нибудь о Беларуси или о том, что моя бабушка тоже финка, но все слова просто вылетели из головы. Поэтому я просто стояла рядом с ним, стараясь не рассматривать рогатую маску, неловко улыбаясь и чувствуя себя Дюймовочкой по сравнению с таким исполином. Мистер Лорди был настолько любезен, что, зажав маркер в когтях, даже накарябал свой автограф. Больше я не стала его донимать и, поблагодарив, ушла.
Теперь, когда мне нужно заговорить с незнакомыми людьми на улице, я говорю сама себе: «Они уж точно не страшнее Мистера Лорди». И смело иду вперед.
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