«Побежали за Джаредом Лето всей толпой». Посмотрите, с какими рокерами фотографируются белорусы

11 февраля мы запустили конкурс «Фото со звездой» . Читателям TUT.BY предлагается рассказать про свою встречу с селебрити, прислать совместное фото и выиграть билет на любое мероприятие в Беларуси в 2019 году. Сегодня у нас истории встречи с зарубежными рок-звездами: вы будете удивлены, как они ведут себя с фанатами. И напоминаем, что конкурс заканчивается уже сегодня (но до 23.59 все еще можно прислать свои прекрасные фотографии со звездами.

Подробнее об условиях участия в конкурсе и требованиях к рассказам вы можете прочитать здесь.

Екатерина и Джаред Лето в шапке-ушанке













































Екатерина Куликович из Минска словила фронтмена американской рок-группы 30 Seconds to Mars, которая, к слову, 15 июля снова выступит в Минске:

— Мне всегда очень нравилось творчество этой группы, особенно ее вокалист Джаред Лето. В последний раз коллектив приезжал в 2015 году. Я не смогла пойти на концерт, но мне удалось словить Джареда на Немиге. Я следила за его жизнью в туре в Snapchat, на одном из его фото я сразу узнала Немигу и через 5 минут после публикации побежала туда. Понять, куда пошел Джаред, было не просто. Я даже пыталась сравнивать облака на фото с небом возле нас!

Мы с подругой обошли всю Немигу, но потом по толпе бегущих сверстников поняли, в каком направлении мчать. Когда наконец его увидели, просто не могли поверить, что это он. Лето сказал, что нас очень много, так что он сделает одно общее фото и опубликует в Snapchat. Я постаралась стать прямо возле Джареда, приобнимая его. После фото он перебежал проспект Победителей. Сначала мы помахали ему рукой, а потом побежали за ним всей толпой. После этого он бегал по дворам, прыгал через заборы, ориентировался лучше минчан — так что встретить его снова было невозможно. Но это был очень классный день, после которого я поняла, что мечты могут сбываться.

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Дарья и пушистая вокалистка Evanescence





Даша из Минска внезапно встретилась с солисткой Evanescence в Литве:

— Я стараюсь не пропускать значимых для меня концертов в Минске и во всех окружающих столицах. Внезапная встреча с солисткой Evanescence Эми Ли у меня произошла в Тракае в 2016 году. Когда мы с мужем узнали, что они будут выступать прямо во дворике замка, сразу купили билеты. Взяли отгулы и поехали: к моменту, когда мы туда добрались, до концерта оставалось часа четыре.

Июнь, хорошая погода, решили погулять. Там вообще очень хорошо и приятно: река, плавают уточки, люди в лодочках — полное умиротворение. Обошли замок вокруг, вернулись к главным воротам — и тут из них вышла Эми Ли! Вот так, просто, одна, никакой охраны. В пушистом кардигане и в огромных солнечных очках, в руке — стакан с кофе.

У меня аж в горле пересохло от неожиданности, зашептала мужу: «Это она! — Точно она? — Да она, конечно! Что будем делать?». А я придерживаюсь позиции, что специально караулить знаменитостей — это моветон. Например, стоять у отеля или у клуба после концерта — нет (потому что человек, скорее всего, устал и встречаться ни с кем не планировал), а вот сфотографироваться на заранее согласованном мит-энд-грите или при случайной встрече — нормально. По итогу я подбежала к ней, сказала, мол, экскьюзми, дорогая Эми, будет ли окей, если мы с вами сфотографируемся? А она не просто согласилась, но и обрадовалась. Конечно, говорит, с удовольствием! Взяла мой телефон, отдала гитаристу и сама меня обняла. Я тогда тоже ее обняла, было очень тепленько и пушисто. Он сделал пару кадров, я их поблагодарила и сообщила, что мы — фром Беларусь и очень их музыку лав, вери мач. Эми приложила руку к груди — мол, очень приятно и спасибо, что приехали — и села в лодочку. А мы пошли выкладывать фотографию в инстаграм (и народ, что характерно, заценил — поставили аж 160 лайков).





На концерте мы стояли в первом ряду, орали все песни, а в конце даже поймали медиатор. Поездка удалась!

Инга и Hard Rock Hallelujah





Инга Ласмане из Гродно уже 15 лет является поклонницей «Евровидения»:

— За это время мне удалось не только увидеть многих участников и победителей музыкального форума разных лет, но и сфотографироваться с ними, взять автограф или даже интервью для газеты, в которой я работаю. Но одну встречу три года назад я никогда не забуду. Есть что-то мистическое в том, что произошла она в пятницу 13 мая — за день до финала «Евровидения-2016» в Стокгольме.

Едва сойдя с парома, я поспешила не в хостел и не в Евродеревню, а к «Глубен Арене». Именно здесь с самого утра дежурили преданные еврофаны в надежде поймать кого-то из восходящих звезд (вдруг он станет следующим победителем?) или гостей конкурса. Через пару часов, собрав с десяток росчерков и селфи, я устала и решила отдохнуть перед ночной Евровечеринкой. Но, поднимаясь по лестнице, внизу вдруг заметила ЕГО. Того, при виде кого впечатлительные бабульки начинают креститься. В своем жутком костюме и на огромных платформах к черному входу арены размашисто шагал Мистер Лорди.

Помните монстров, орущих «Хард рок, аллилуйа!», которым в 2006 году проиграл Дима Билан? Так вот, Мистер Лорди — вокалист той самой финской хард-рок-группы Lordi. Признаться, вживую главный монстр «Евровидения» выглядел еще более устрашающе. Не удивительно, что многие просто остолбенели и лишь провожали его взглядом. Мистер Лорди уже завернул за угол. Сейчас или никогда! Я бросилась вдогонку. Но даже в кроссовках едва поспевала за ним. «Мистер Лорди! Подождите, пожалуйста!» — выпалила я. И — о чудо! — он услышал и остановился. Запыхавшись, я подбежала к нему и попросила о фотографии. Хотела еще сказать что-нибудь о Беларуси или о том, что моя бабушка тоже финка, но все слова просто вылетели из головы. Поэтому я просто стояла рядом с ним, стараясь не рассматривать рогатую маску, неловко улыбаясь и чувствуя себя Дюймовочкой по сравнению с таким исполином. Мистер Лорди был настолько любезен, что, зажав маркер в когтях, даже накарябал свой автограф. Больше я не стала его донимать и, поблагодарив, ушла.

Теперь, когда мне нужно заговорить с незнакомыми людьми на улице, я говорю сама себе: «Они уж точно не страшнее Мистера Лорди». И смело иду вперед.

Напоминаем, что вы еще можете поучаствовать в конкурсе. Условия конкурса: — до 28 февраля включительно присылайте на почту efremenko@tutby.com свое фото со звездой и историю этого снимка в прикрепленном файле в формате .doc или .docx. В теме письма сделайте пометку «Фото со звездой»; — не ущемляйте себя в рассказе — интересным может оказаться все. Как давно вам нравится этот человек (или вы просто случайно встретили его в очереди)? Как это произошло? Смогли ли вы пообщаться и о чем был этот разговор? Любые детали помогут рассказать историю ярче; — в письме необходимо указать свои имя, возраст, название населенного пункта, номер телефона, а также концерт (фестиваль, другое культурное мероприятие), который вы мечтаете посетить в Беларуси в 2019 году. Лучшие истории мы опубликуем на портале. Редакция оставляет за собой право отбора для публикации конкурсных историй, их сокращения и стилистического редактирования. Среди опубликованных историй читатели выберут ту, которая понравится им больше всего. Победитель будет выбираться на портале в последний уикенд марта, с 29-го по 31-е. Голосовать за понравившуюся историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY до начала проведения голосования, — по 28 марта 2019 года (включительно). Победитель будет объявлен во вторник, 2 апреля.

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23 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт ЛСП в «Минск-Арене» . Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 1 марта.



