Жители Беларуси с 1 марта смогут открывать счета в иностранных банках

Национальный банк Беларуси (НББ) разрешил физическим лицам с 1 марта 2019 года открывать текущие счета в иностранных банках и перечислять на них денежные средства (за исключением депозитов).

Как сообщил центробанк, соответствующее решение утверждено постановлением правления НББ от 19 декабря 2018 года.

Подчеркивается, что для открытия депозита за границей или перечисления средств на открытый зарубежный депозитный счет физлицам-резидентам по-прежнему необходимо получать разрешение Нацбанка. Кроме того, сохраняется требование получать разрешение НББ на проведение валютных операций, связанных с движением капитала (покупка акций, недвижимости).

Меры по либерализации валютного законодательства также коснулись юридических лиц. Так, с 1 марта 2019 года отменяется разрешительный порядок проведения предприятиями-резидентами валютных операций, связанных с движением капитала, и вводится регистрационный порядок. Регистрация таких сделок будет проводиться в обслуживающем банке в порядке, аналогичном для регистрации сделки по внешнеторговым договорам, "не является ограничением, а будет носить учетный характер", подчеркивается в сообщении.

Однако, для предприятий-резидентов и индивидуальных предпринимателей сохраняется требование получать разрешение Национального банка Беларуси на открытие счета в иностранном банке.

Одновременно тем же постановлением НББ радикально ограничил использование иностранной валюты в расчетах между резидентами (за исключением банковских операций), в том числе ограничил выпуск предприятиями-резидентами и банками валютных облигаций. В НББ пояснили, что по выпущенным после 1 марта корпоративным облигациям, которые номинированы в инвалюте, расчеты между резидентами должны осуществляться в белорусских рублях.

Банкам запрещено взимать с клиентов вознаграждение в инвалюте за исключением процентов за пользование валютным кредитом, но банки смогут как и ранее начислять в инвалюте проценты по вкладам.

Также вводится запрет на использование валюты по отдельным видам договоров страхования и сострахования, в том числе при страховании финансовых, валютных, иных рисков (убытков), возникающих при исполнении договоров, предусматривающих экспорт, финансовую поддержку экспортеров, а также инвестиционных проектов. Кроме того, отменяется ряд разрешенных случаев использования наличной иностранной валюты в расчетах, в том числе при оплате страховых услуг и обязательств экспедитора перед международным перевозчиком.

Нацбанк также исключил возможность выдачи своих разрешений на проведение расчетов в инвалюте на территории Беларуси. При этом ранее выданные разрешения прекращают действие с 1 марта 2019 года. Для исполнения обязательств по ранее заключенным договорам предусматриваются переходные положения.